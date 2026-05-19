Brutal choque de una formación del tren San Martín con un camión. Foto: captura video.

Una formación de la línea Tren San Martín chocó este martes por la mañana contra un camión en un cruce ferroviario y, según informaron las autoridades, no se registraron heridos, aunque el servicio funciona de manera limitada por el operativo desplegado en la zona.

De acuerdo a la información oficial, el hecho ocurrió cerca de las 8:20 horas, cuando una formación embistió la parte trasera de un camión que transportaba agua envasada mientras cruzaba el paso a nivel.

Choque de una formación del tren San Martín con un camión. Video: NA.

Tras el impacto, personal de emergencia y operarios ferroviarios trabajaron en el lugar para remover el vehículo y garantizar la seguridad en las vías.

Como consecuencia del accidente, la línea Tren San Martín estuvo circulando de forma limitada entre las estaciones Retiro y Pilar, sin llegar hasta Cabred. Sin embargo, desde Trenes Argentinos informaron que la línea San Martín ya normalizó su servicio completo.

Pasadas las 10 de la mañana, una grúa llegó al lugar para comenzar con la remoción del camión. Sin embargo, varias personas aprovecharon para llevarse la mercadería que había quedado tirada sobre la calle, algunos a mano y otros con carretillas. La situación provocó empujones y discusiones con el personal de seguridad privada que cuidaba el camión.

Así quedaron las tarifas de los trenes desde el 18 de mayo

El transporte público en Argentina es uno de los rubros más buscados por la gente para estar al tanto de las novedades de los servicios de trenes, colectivos y subtes. En este contexto, aumentaron nuevamente las tarifas de trenes desde el 18 de mayo con la diferencia vigente entre la Tarjeta SUBE registrada y sin registrar y la tarifa social.

Aumentó el tren: ¿a cuánto llegó el boleto?

Con SUBE registrada : pasó de $280 a $330

Sin SUBE registrada : $660

Pagando en efectivo: $1100 respectivamente.

Este incremento en las tarifas forma parte del primer tramo del aumento del 91,39% de la Secretaría de Transporte que establecieron tras un período de consulta ciudadana. En septiembre de 2026, el boleto alcanzará los $530, teniendo en cuenta que el último aumento fue en septiembre del 2024.

De esta manera, las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Sur aumentaron un 18% y las tarifas quedaron de la siguiente forma:

Boleto mínimo: $330

Boleto segunda sección (entre 12 y 24 kilómetros): $429

Boleto tercera sección (más de 24 kilómetros): $528

Boleto en efectivo por ventanilla: $1100

Qué pasará con la tarifa social de los trenes: ¿mantienen su descuento?

La Tarifa Social de los trenes se mantiene con un descuento del 55% para sus beneficiarios con SUBE nominalizada: