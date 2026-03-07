Derrumbe en Parque Patricios Foto: NA

Luego del derrumbe en Parque Patricios, la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas N° 31, a cargo del caso, “autorizó el reingreso de los propietarios a sus domicilios para que retiren elementos de primera necesidad”. Según indicaron desde el organismo judicial., el procedimiento comenzó a implementarse durante la noche del viernes, continuó este sábado 7 de marzo y añadieron que “dado el riesgo que implica el ingreso, esto se está haciendo acompañado por personal del Cuerpo de Bomberos”.

Las autoridades aclararon que los efectivos no ingresan a los departamentos, sino que cumplen una función de control durante el procedimiento. “El personal de bomberos no puede entrar a los domicilios, solamente acompañará a los vecinos a la puerta y, una vez retirados los bienes personales, se labrará el acta correspondiente”, detallaron a Noticias Argentinas.

Incidentes en Parque Patricios por el derrumbe. Foto: Claudio Fanchi/NA.

En el marco de este operativo, se dispuso destinar recursos en la zona y el cuerpo de Bomberos de la Ciudad destinó más de 20 efectivos para controlar la situación y acompañar a los vecinos a ingresar a las viviendas. Además, se montó una unidad médica por cualquier inconveniente posible

A su vez, se reforzó la seguridad del área. “La Policía de la Ciudad destinó más de 100 efectivos asignados las 24 horas para proteger los bienes de los vecinos”, precisaron las autoridades, mientras que “en el perímetro de los edificios afectados, se mantiene el vallado perimetral. En el lugar también hay personal de la Guardia de Auxilio, Defensa Civil y Agentes de Prevención”.

Además, desde la Subsecretaría de Emergencias se dispusieron recursos adicionales para facilitar las tareas en la zona. “El área de Logística instaló torres de iluminación en el perímetro de los edificios afectados”, concluyeron.

La oficina a cargo de María Selvatici comenzó la investigación el pasado martes 3 de marzo y dispuso “una batería de medidas urgentes orientadas al esclarecimiento del delito, la determinación de sus causales y la preservación integral de la prueba”.

Derrumbe en un complejo de viviendas en Parque Patricios. Foto: X/Hechosanderecho

Cómo sigue la investigación del derrumbe en Parque Patricios

En ese marco, indicaron que “la investigación se encuentra actualmente en pleno trámite” y que apuntan a establecer cuáles fueron las circunstancias en que se produjo la ruptura, así como “las eventuales responsabilidades penales que pudieran derivarse de lo ocurrido”.

“Luego de haberse adoptado los recaudos necesarios para resguardar a los involucrados, se autorizó la realización de las tareas de apuntalamiento en el lugar, la demolición y el retiro de escombros, así como la remoción y reubicación de vehículos y el ingreso coordinado de las personas afectadas”, sostuvieron desde la entidad.

Entre las disposiciones también se encuentra la producción de informes periciales destinados a determinar las causas del derrumbe, cuya realización fue impulsada desde un primer momento con preservación total de la prueba.

Derrumbe en un complejo de viviendas en Parque Patricios. Foto: X/Hechosanderecho

Recientemente, se conoció que entre las medidas que tomó el Gobierno de la Ciudad, se gestionó el stop debit de las cuotas de los créditos para pagar los departamentos ante el Banco Hipotecario y el Banco Ciudad. Mientras que los vecinos también pidieron que se realice el stop debit de las expensas: ya fue elevado por el ejecutivo al administrador y se espera su respuesta.

Este 6 de marzo se llevó a cabo el retiro de la primera tanda de autos del estacionamiento afectado, trabajaron en el lugar personal de Bomberos, Guardia de Auxilio y Defensa Civil, mientras que la empresa constructora presentó en la Guardia de Auxilio un plan de trabajo para el apuntalamiento de los edificios, con la autorización de la administración del complejo y fue aprobado.