Gracias a la intervención del Centro de Monitoreo de Lanús, se detuvo a dos delincuentes que habían robado una camioneta
El operativo cerrojo, apoyado por las cámaras de seguridad del municipio, logró con la aprehensión de los dos sospechosos. Mirá el momento en la nota.
La Policía de Lanús, acompañada con la intervención del Centro de Monitoreo del municipio, logró detener a dos delincuentes que habían robado una camioneta en Lanús Este.
Tras el reporte el 911, el personal que controla las cámaras de seguridad comienza el rastreo del vehículo denunciado.
En el cruce de Pergamino y Eva Perón, se detecta a una camioneta con las características señaladas empujada por dos sospechosos.
Alli, la Policía inicia el operativo cerrojo para dar con los delincuentes que, al ver la presencia de los uniformados, deciden empezar a escapar.
Sin embargo, el buen trabajo de la Fuerza da con los delincuentes y son aprehendidos.
Además, se recuperó la camioneta y se encontró mercadería de reparto en su interior, perteneciente a la víctima.
Los detenidos quedaron tras las rejas y a disposición de la Justicia.