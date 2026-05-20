Detención de delincuentes tras el robo de un vehículo en Lanús gracias a las cámaras de seguridad. Foto: Captura de video.

La Policía de Lanús, acompañada con la intervención del Centro de Monitoreo del municipio, logró detener a dos delincuentes que habían robado una camioneta en Lanús Este.

Tras el reporte el 911, el personal que controla las cámaras de seguridad comienza el rastreo del vehículo denunciado.

En el cruce de Pergamino y Eva Perón, se detecta a una camioneta con las características señaladas empujada por dos sospechosos.

Detención de delincuentes tras el robo de un vehículo en Lanús gracias a las cámaras de seguridad.

Alli, la Policía inicia el operativo cerrojo para dar con los delincuentes que, al ver la presencia de los uniformados, deciden empezar a escapar.

Sin embargo, el buen trabajo de la Fuerza da con los delincuentes y son aprehendidos.

Además, se recuperó la camioneta y se encontró mercadería de reparto en su interior, perteneciente a la víctima.

Mercadería de una camioneta robada que fue encontrada gracias al Centro de Monitoreo de Lanús. Foto: Captura de video.

Los detenidos quedaron tras las rejas y a disposición de la Justicia.