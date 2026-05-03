Detención de Pequeño J. Foto: NA

La Fiscalía de Perú ordenó para este lunes 4 de mayo la extradición a Argentina de Tony Janzen Valverde, alias Pequeño J, para que sea juzgado por el delito de homicidio agravado y su presunta responsabilidad en el asesinato de tres jóvenes de entre quince y veinte años en la provincia de Buenos Aires, en septiembre del año pasado.

El operativo estará a cargo de la División Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal Argentina y, luego de su arribo, quedará bajo custodia hasta el martes, día en que será indagado por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón, a cargo de Jorge Rodríguez.

Extraditan a Pequeño J. Foto: Ministerio Público de Perú

A través de sus redes sociales, el Ministerio Público peruano anunció que “como autoridad central en materia de extradiciones”, culminó con éxito las gestiones para la entrega de Valverde a la justicia argentina, donde es investigado por el triple feminicidio.

Por su parte, las autoridades argentinas señalan que Valverde, quien fue detenido en Perú el 30 de septiembre de 2025, es considerado el autor intelectual del asesinato en Buenos Aires de Morena Verdi y Brenda del Castillo, ambas de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15 años de edad.

Las jóvenes fueron torturadas, asesinadas y enterradas en el patio de una vivienda en la localidad de Florencia Varela, en la provincia de Buenos Aires, donde fueron halladas cinco días después de haber desaparecido.

"Pequeño J", líder narco acusado por el triple femicidio en Florencio Varela. Foto: Captura de pantalla

La situación de Pequeño J

El pasado 3 de febrero, la Fiscalía peruana confirmó que Valverde iba a ser extraditado por solicitud de la justicia argentina: “Responderá por tres hechos delictivos en agravio de tres mujeres” y que “el delito se habría cometido con la complicidad de dos o más personas, mediante ensañamiento y alevosía, y mediando violencia de género”, indicó la institución peruana.

Cuatro meses antes, el 2 de octubre, la Policía Nacional de Perú (PNP) entregó a la Policía de Argentina al ciudadano argentino Matías Agustín Ozorio, señalado como presunto cómplice del Pequeño J para que también fuera procesado.

Valverde, de 20 años, fue arrestado a finales de septiembre pasado en Lima junto a Orozco cuando intentaban huir hacia el norte de Perú (de donde es originario Pequeño J) y se presume que dirigía una banda de narcotráfico con vínculos en el extranjero.