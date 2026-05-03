A más de cinco años de la muerte de Diego Armando Maradona, su hija Gianinna Maradona volvió a exponer el dolor persistente y apuntó contra el entorno que rodeaba al exfutbolista en sus últimos días. En el marco del nuevo juicio, tras la nulidad del proceso anterior, reclamó que se amplíe la lista de imputados y sostuvo que existió una estructura de decisiones que, a su entender, tuvo responsabilidad directa en el desenlace.

La joven describió su presente como una “tristeza absoluta” y planteó que, aunque la búsqueda de justicia es central para la familia, nada podrá revertir la pérdida. En ese contexto, cuestionó con dureza a figuras clave del círculo íntimo y profesional de su padre, entre ellos el abogado Matías Morla, a quien definió como “el jefe de la banda”, y consideró que tanto él como Víctor Stinfale, Vanesa Morla y el asistente Maximiliano Pomargo deberían ser juzgados.

Dalma y Gianinna Maradona al llegar a los tribunales de San Isidro donde se lleva a cabo el juicio por la muerte de Diego Maradona. FOTO: NA/ Juan Vargas.

“Uno nunca está preparado para afrontar estas cosas, más con lo que pasamos el año pasado. Yo me sentí un poco más segura cuando me senté a declarar esta vez porque ya sabía más o menos cómo era el manejo”.

“Es lo más que nos atraviesa, tanto a Dalma y mis hermanos, el hecho de tener que ir ahí a compartir un mismo lugar y enfrentarse con esa gente. La verdad es que te mueve un montón de cosas, se practica mucho la paciencia y el respeto, sobre todo”.

“Cada uno debía hacer su trabajo, tenían que prestarle atención básicamente”.

“Más allá de las ganas y de lo que quiera instalar Luque, él se hizo responsable” de su salud, “era su voz cantante, su médico de cabecera, para los medios”.

“Todos son responsables, algunos con mayor grado que otros”.

"Es su estrategia y no comparto que quiera decir que alardeaba en un audio, que hablaba en tono gracioso, lo mismo con los PowerPoints, comenta cosas que no tienen nada que ver".

“Quiere ponerse en un lugar que no le corresponde, vos hablás mal, no hiciste tu trabajo. Hay cosas que no las puede modificar porque lo que dijo, ya lo que dijo y lo que no hizo, no lo hizo. Él decía que no era el médico de Maradona, pero recibía un sueldo, ¿por qué recibías un sueldo si no eras el médico de Maradona? ¿Hacías caridad nomás? No entiendo, hay cosas que son insostenibles”.

“Nos quieren responsabilizar a nosotros, pero es imposible, no le cabe en la cabeza a nadie. Que me quieran echar la culpa me da más fuerza para declarar. No se puede tapar el sol con una mano”.

“No lo chequearon y no le tomaron los signos vitales, algo muy sencillo. Yo no soy médica, soy diseñadora, pero si hay una máquina que no sé usar, me voy a retirar antes de romperla”.

“Él venía hacia un tiempo muy mal, tenía problemas con el alcohol, tomaba dos copas de vino y se ponía en pedo, lo mezclaba con las pastillas. Era un detonante, un combo explosivo. Las pastillas para dormir, los medicamentos psiquiátricos y el alcohol no van de la mano. Eso sucedía cuando yo iba con mi hijo. Agarraban las pastillas, las picaban y se las daban. Un descontrol absoluto”.

“Cuando yo decía que mi papá no sabía a lo que se enfrentaba, de verdad no lo sabía, nosotros sí lo sabíamos y lo que hacíamos era para que esté bien”.