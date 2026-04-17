Detención de Pequeño J. Foto: NA

El proceso para traer al país a Tony Valverde Victoriano, conocido como Pequeño J, ingresó en su etapa resolutiva. Tras una serie de gestiones encabezadas por la Justicia Federal Argentina, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú notificó que el imputado ya se encuentra formalmente a disposición para su entrega, que se concretará en un plazo máximo de un mes en coordinación con Interpol.

La medida es el resultado de la actividad procesal del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, a cargo del Dr. Jorge Ernesto Rodríguez (Secretaría N° 8 del Dr. Ignacio Calvi), que logró destrabar la fase de ejecución del proceso extraditorio.

Valverde Victoriano es el principal investigado por el triple femicidio ocurrido en septiembre de 2025 en la provincia de Buenos Aires. Las víctimas fueron identificadas como Morena Verdi, Brenda Loreley del Castillo y Lara Morena Gutiérrez y la Justicia argentina calificó los hechos bajo figuras penales de máxima gravedad:

Homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas.

Alevosía y ensañamiento.

Violencia de género.

Detención de Tony Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”. Foto: Facebook / INPE.

Si bien el gobierno de Perú ya había autorizado la extradición pasiva mediante la Resolución Suprema N.º 041-2026-JUS, el Juzgado Federal de Morón impulsó recientemente una ampliación del pedido. El objetivo es indagar al acusado por nuevos delitos que surgieron durante el avance de la instrucción.

Es importante señalar que la causa no se agota en los homicidios: los investigadores federales trabajan sobre la hipótesis de que Valverde Victoriano integraba una organización criminal transnacional con ramificaciones en narcotráfico, trata de personas y lavado de activos. Según consta en el expediente, los asesinatos de las tres mujeres podrían haber sido el desenlace de disputas internas dentro de esta estructura delictiva, lo que otorgó al caso una complejidad que trasciende el hecho inicial.

Cómo será la logística de traslado de Pequeño J

Con la disponibilidad del acusado confirmada por las autoridades peruanas, ahora se iniciará la fase de coordinación diplomática para concretar el traslado a territorio argentino. Una vez en el país, Pequeño J quedará a disposición del magistrado de Morón para prestar declaración indagatoria y enfrentar los cargos que podrían derivar en una condena perpetua.