Caso Libra: declaran incompetencia del juzgado de María Servini y quedará en manos de otro juez

Ariel Lijo resolvió que debe continuar en manos de Marcelo Martínez de Giorgi. El magistrado debe decidir si acepta o pasará a otro juez.

El juez federal Ariel Lijo declaró la incompetencia del juzgado de María Servini para intervenir en la causa por el escándalo de Libra y la remitió al juez Marcelo Martínez De Giorgi, que lleva una denuncia vinculada.

Lijo tomó la decisión mientras subroga a Servini, quien está de licencia.

En la resolución, Lijo planteó que “en esta instancia, advirtiendo las medidas de prueba que fue desarrollando el fiscal federal, estimo que la situación varió y existe una mancomunidad probatoria (y de personas imputadas) que, a los fines de lograr una mejor administración de justicia y evitar un dispendio de jurisdiccional, exige la tramitación conjunta de ambos actuados” para que “tramiten bajo una misma dirección instructiva”.

Previamente, Martínez de Giorgi rechazó la conexidad de los expedientes, al sostener que deben investigarse por separado. Si el juez mantiene esta postura, la Cámara Federal deberá definir qué magistrado continuará con el caso.

En tanto, la comisión investigadora Libra de la Cámara de Diputados volvió a reunirse el 9 de septiembre pese a la negativa del titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, de comparecer a la citación para brindar declaración testimonial, lo que le valió acusaciones sobre una presunta intencionalidad de “cubrir” a Javier Milei y a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, respecto a la responsabilidad que se les atribuye en el escándalo de la cripto estafa.