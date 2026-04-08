Paro de colectivos. Foto: NA

Miles de usuarios del transporte público se ven afectados este miércoles por el funcionamiento irregular de varias líneas de colectivos, que seguirán circulando con frecuencias reducidas hasta en un 30%. Para destrabar el conflicto, el Gobierno recibirá a las 11 de la mañana del jueves a las cámaras del sector.

Dicen las empresas que la reducción de las frecuencias se explica principalmente por el aumento del precio del gasoil en un 25% y su impacto en los servicios; aumentaron los costos de funcionamiento.

Problemas para viajar en colectivo este miércoles 8 de abril.

Qué dicen las empresas

Los voceros de la UTA afirmaron: “Si los choferes no cobran, no van a salir a trabajar. Le mandamos una carta al Ministerio para que paguen, pero no están pagando los sueldos y chofer que no cobra, no sale. Hoy y mañana van a ser los días clave, pero si el dueño de la empresa cierra las puertas, los choferes no tienen los colectivos".

Una vez más, las empresas amenazan con un paro de servicios “hasta que no tengamos la plata en la cuenta”. Así, si se acreditan los salarios no habría paro de servicios.

Paro de colectivos. Foto: NA

Qué reclaman las empresas de colectivos

Desde las cámaras que agrupan a las líneas de transporte advirtieron que el panorama está lejos de normalizarse: aseguran que no han recibido respuestas concretas por parte de los gobiernos nacional y provincial ante el desfase de costos.

Mientras tanto, la Secretaría de Transporte informó que se encuentra monitoreando el funcionamiento de las líneas para evaluar el impacto del recorte y garantizar la operatividad mínima del sistema en medio de la crisis energética.

Un nuevo paro de colectivos organizado por la UTA. Foto: NA.

El reclamo comenzó cuando las compañías de transporte automotor de pasajeros pidieron una revisión de la estructura de precios y subsidios. Enviaron una carta al secretario de Transporte, Fernando Herrmannm, en la que solicitaron que se incluya el aumento de los combustibles, y una asignación adicional en concepto de anticipo correspondiente a abril.

Mientras que en la última adecuación de costo el gasoil estaba a $1744,15 por litro, ahora se estima un $1915 por litro. Es decir, se ve un aumento del 9,8% y esto es parte del reclamo de las empresas al Gobierno.

La secretaría de Transporte destina unos $90.000 millones mensuales en concepto de asistencia a las empresas. Se calcula entonces que el Estado cubre el 65% del costo final de los boletos, mientras que el 35% restante corresponde al valor de la tarifa.

De este modo, la estructura que marca los subsidios realiza un cálculo mensual que tiene en cuenta los recorridos de cada línea y los pasajeros que llevan, entre otros factores.

Paro de colectivos. Foto: NA

Qué líneas funcionan con servicio limitado este mi

Para este miércoles 8 de abril, una extensa lista de líneas circulan con menos frecuencia de lo habitual. Entre ellas se encuentran:

1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.

La medida afecta principalmente a los servicios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde existe una menor disponibilidad de unidades y mayores tiempos de espera en paradas clave.