Caso Libra: Martínez de Giorgi rechazó intervenir en la causa

El juez federal devolvió el expediente al juzgado de María Servini, el cual fue marcado como incompetente. Ahora, deberá definir la Cámara Federal.

Javier Milei y Hayden Davis Foto: X

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi rechazó asumir la investigación por el caso de la criptomoneda $LIBRA, que tiene entre los imputados a Javier Milei y el tema sería resuelto por la Cámara Federal porteña.

El magistrado anticipó que está de acuerdo con que la causa $LIBRA debe tramitarse junto a una denuncia que tiene en su juzgado por supuestas dádivas y que tiene como imputada a Karina Milei, hermana del Presidente.

Javier y Karina Milei. Foto: REUTERS

De todas maneras, explicó que, en una decisión anterior, la Cámara Federal superior de los jueces de primera instancia había resuelto que ambas pesquisas siguieran su trámite de manera separada por lo cual ahora debería intervenir ese Tribunal en caso de un cambio de criterio.

Martínez De Giorgi respondió así a una decisión del juez federal Ariel Lijo, quien, como subrogante del juzgado de María Servini -de licencia-, declaró la incompetencia para seguir con la investigación contra Milei y la derivó por “conexidad” al juzgado de Martínez De Giorgi.

Marcelo Martínez de Giorgi, NA

El caso sobre la supuesta estafa virtual

En la causa $LIBRA se investiga el lanzamiento y promoción por parte de Milei de la criptomoneda con un posteo desde su cuenta en X el 14 de febrero pasado.

“La Argentina liberal crece!!! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y empredimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina. Vivalalibertadproject .com”, escribió Milei junto a un enlace para comprar la criptomoneda.

Tuit de Javier Milei sobre la criptomoneda $LIBRA.

La causa que investiga Martínez De Giorgi se inició por una denuncia presentada el 28 de febrero por los diputados nacionales Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, “en la cual señalaron que debía investigarse si Karina Milei, en su carácter de Secretaria General de la Presidencia de la Nación había incurrido en la posible comisión de delitos vinculados a dádivas”.