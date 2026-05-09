Aviones F-16 que incorporó Argentina. Foto: REUTERS.

La Fuerza Aérea Argentina (FAA) atraviesa una de sus etapas de transformación más relevantes de las últimas décadas. La incorporación de los cazas F-16 Fighting Falcon adquiridos a Dinamarca no solo marca un salto tecnológico sustancial, sino que además impulsa un ambicioso cronograma de entrenamiento, pruebas operativas y formación integral del personal que ya está en plena ejecución en territorio nacional.

En paralelo al arribo de las aeronaves, el programa avanza con un fuerte foco en la capacitación de pilotos, técnicos y especialistas, un aspecto clave para garantizar que el nuevo sistema de armas alcance su máximo potencial operativo en el corto y mediano plazo.

Aviones caza F-16 de la Fuerza Aérea Argentina. Foto: Ministerio de Defensa

Pruebas de vuelo en Córdoba y despliegue progresivo

Uno de los ejes centrales del programa es el Área Material Río Cuarto, en la provincia de Córdoba. Allí se desarrollan los vuelos de prueba y las primeras fases de entrenamiento con los F-16 que ya fueron incorporados a la flota. Este enclave estratégico se convirtió en el corazón operativo del proceso de adaptación de la Fuerza Aérea a la nueva plataforma de combate.

La llegada del primer lote de seis aviones F-16AM/BM, concretada a fines de 2025, permitió dar inicio formal a las pruebas en marzo, un hito que marcó el pasaje de la planificación al terreno operativo real. Estas actividades incluyen evaluaciones técnicas, validación de sistemas y prácticas iniciales de vuelo, fundamentales para adaptar la doctrina de empleo a las capacidades del caza.

Plazos claros: pilotos plenamente formados en 2027

Durante el acto por el 44° aniversario del Bautismo de Fuego de la Fuerza Aérea Argentina, el jefe de la institución, Brigadier General Valverde, brindó precisiones clave sobre el estado del programa F-16. Entre los anuncios más destacados, confirmó que para mediados de 2027 la FAA contará con su primera camada de pilotos completamente calificados para operar el Fighting Falcon.

Este plazo es considerado estratégico por el alto mando, ya que permitirá consolidar una capacidad aérea moderna y sostenible en el tiempo. “El gran desafío es operar estos sistemas”, explicó Valverde, al remarcar que la complejidad tecnológica del F-16 exige una preparación específica y altamente especializada.

Avión caza F-16. Foto: Lockheed Martin

Entrenamiento integral: pilotos, técnicos y apoyo en tierra

Lejos de limitarse solo a la formación de aviadores, el plan contempla un esquema integral que abarca a todo el ecosistema operativo de la aeronave. Esto incluye a las tripulaciones de apoyo en tierra, especialistas en mantenimiento, técnicos de sistemas y personal encargado del sostenimiento logístico.

Gran parte de esta formación se desarrolla en Argentina con el respaldo de la empresa Top Aces, que aporta experiencia y capacitación avanzada en operaciones con F-16. En paralelo, un grupo seleccionado de efectivos viaja a Estados Unidos para completar etapas específicas de la instrucción, especialmente vinculadas a doctrinas de empleo, simuladores de alta fidelidad y procedimientos avanzados.

Este enfoque mixto permite optimizar tiempos, reducir costos y asegurar que los estándares de entrenamiento estén alineados con los requerimientos operativos de la aeronave.

Un salto tecnológico con impacto regional

La incorporación del F-16 Fighting Falcon representa mucho más que la suma de un nuevo avión de combate. Para la Fuerza Aérea Argentina significa recuperar capacidades supersónicas avanzadas, mejorar la interoperabilidad con fuerzas aliadas y repositionarse en el escenario regional con un sistema probado, versátil y con amplio respaldo logístico.

Además, el proceso de adaptación tecnológica impulsa mejoras en infraestructura, mantenimiento y planificación operativa, sentando las bases para una aviación de combate moderna y con proyección a futuro.

Modernización en marcha y mirada a largo plazo

Con los vuelos de prueba en curso, el entrenamiento en plena expansión y un horizonte temporal definido, la FAA avanza con paso firme hacia una nueva etapa. El programa F-16 no solo fortalece la defensa aérea, sino que también envía una señal clara de modernización, profesionalización y planificación estratégica.

De cara a 2027, la Argentina se prepara para contar con pilotos plenamente capacitados, una estructura de soporte sólida y una flota capaz de responder a los desafíos actuales y futuros, consolidando uno de los proyectos militares más importantes de los últimos años.