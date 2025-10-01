Odebrecht: dos exejecutivos recibieron un revés tras una resolución de la Corte Suprema de Argentina

El fallo complica a Luiz Antonio Mameri y Mauricio Couri Ribeiro, ya que desestima los recursos de queja que habían presentado.

Odebrecht - obra pública causa por pago de sobornos. Foto: Télam.

La Corte Suprema de Justicia de Argentina dio un nuevo revés para dos altos exejecutivos de Odebrecht: Luiz Antonio Mameri y Mauricio Couri Ribeiro. Una resolución desestimó por motivos formales los recursos de queja que habían presentado, por lo que quedó firme la incorporación de información proveniente del caso Lava Jato de Brasil en el expediente de Comodoro Py.

La causa investiga presuntos sobornos vinculados con el proyecto de soterramiento del ferrocarril Sarmiento.

Odebrecht

Con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el Máximo Tribunal rechazó las presentaciones por incumplimientos a las formalidades de la Acordada 4/2007, cerrando así el paso a los planteos que buscaban anular la llegada de copias de las delaciones premiadas y cuestionar el acuerdo de colaboración entre los Ministerios Públicos de Argentina y Brasil, según se informó en un comunicado.

Mameri —alto ejecutivo que se acogió a la “delación premiada” en Brasil— había requerido la nulidad de la incorporación de su testimonio, mientras que Couri Ribeiro —ex director superintendente de Odebrecht Infraestructura en Argentina— impugnó la validez del entendimiento de cooperación judicial. Ambos planteos ya habían sido rechazados en instancias anteriores y sólo quedaba pendiente la queja ante la Corte.

Odebrecht - Obras

El expediente, que analiza presuntas maniobras de fraude a la administración pública y pagos de coimas a funcionarios del entonces Ministerio de Planificación durante el gobierno kirchnerista, apunta al consorcio que ejecutó distintas etapas de la obra, integrado por IECSA S.A., Constructora Norberto Odebrecht S.A., Ghella Societa per Azioni y COMSA S.A., entre otras.