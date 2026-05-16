El expresidente se separó de Juliana Awada en enero de 2026 y confirmó su relación con Teuly. Foto: LAM

El plano sentimental de los líderes políticos siempre despierta un fuerte interés público. Tras confirmarse de manera oficial su separación de Juliana Awada durante enero de 2026, el expresidente Mauricio Macri volvió a apostar al amor y se encuentra en pareja con Dolores Teuly, de 46 años, quien formó parte de su equipo de gestión y a quien conoce desde hace al menos 25 años.

En el entorno más cercano al expresidente, que tiene 67 años, no ocultaron la noticia y aseguraron que el dirigente está “iniciando una relación” con Teuly. Si bien se conocen hace 25 años, el reencuentro definitivo se produjo hace solo unos meses y el romance ya cruzó fronteras: pocos días atrás, lo acompañó durante algunos días en sus compromisos por Europa y Egipto.

De hecho, el propio Macri se tomó la situación con descontracturada ironía durante la última reciente cumbre partidaria de PRO en Olivos llevada a cabo este viernes 15 de mayo. Al ser consultado por sus allegados, lanzó: “Un país que tiene más interés por el amor que por el poder tiene mucho futuro”.

La mujer de 46 años y el expresidente comenzaron una relación amorosa. Foto: Cuenta de Facebook de Dolores Teuly

Quién es Dolores Teuly, la nueva pareja de Mauricio Macri tras su separación con Juliana Awada

Dolores Teuly no es una desconocida en el mundo de Cambiemos: durante la gestión presidencial de Macri, se desempeñó como asesora en la Dirección General de Eventos de Presidencia. Su tarea se desarrollaba bajo la órbita de Fernando De Andreis, el entonces secretario general de la Presidencia y uno de los hombres de máxima confianza del líder de PRO.

Actualmente, Teuly está alejada de la función pública y volcada al sector privado con su emprendimiento QIrugs, una firma dedicada al diseño y comercialización de alfombras de polipropileno. En el plano personal, estuvo en pareja con Gastón Cami, actual director comercial del Teatro Colón y padre de sus hijos.

Juliana Awada y Mauricio Macri - Primera dama y Presidente

El nuevo noviazgo de Macri marca el cierre definitivo de una de las parejas más mediáticas de la política argentina de las últimas décadas. La ruptura con Juliana Awada, que tiene 52 años, se anunció en enero de 2026 luego de más de 15 años de relación y según trascendió, la decisión se tomó de común acuerdo antes de las fiestas de fin de año en Cumelén Country Club, el clásico refugio familiar en Villa La Angostura.

La historia entre Macri y Juliana Awada había comenzado en septiembre de 2009 en un selecto gimnasio de Barrio Parque. Se casaron en noviembre de 2010 y un año después, el 10 de octubre de 2011, nació Antonia, la única hija del matrimonio.