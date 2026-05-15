El presidente anunció que llevará el tratamiento del acuerdo comercial al Congreso. Foto: Cada Mañana

El Gobierno decidió intensificar las negociaciones en el Congreso. El objetivo de Javier Milei y todo el oficialismo es acelerar la sanción de un paquete de cuatro leyes clave antes del furor que se generará con el comienzo del Mundial 2026..

Desde la Casa Rosada ya se activaron los contactos con bloques aliados para ordenar la agenda de las próximas semanas. El Ejecutivo priorizará proyectos que consideran fundamentales para la estructura económica y de propiedad.

Los 4 proyectos de ley que el Gobierno quiere aprobar en el Congreso

Ley Hojarasca: El plan para derogar normativas obsoletas que el Ejecutivo considera una traba para la libertad económica. Propiedad Privada: Un paquete que sufrirá modificaciones, como la eliminación del capítulo del ReNaBaP y la cesión a las provincias de la potestad sobre la venta de tierras a extranjeros, para asegurar el apoyo del PRO y la UCR. Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT): Una iniciativa que genera fuertes debates en la industria farmacéutica y que Nación busca llevar al recinto tras quitar puntos sensibles para los laboratorios locales. Reforma del régimen de Zona Fría: El proyecto para readecuar los subsidios al gas natural, que ya cuenta con dictamen de mayoría.

La secretaria general de la Presidencia encabezará una reunión con gobernadores en San Juan. Foto: REUTERS

Cabe resaltar que La Libertad Avanza ya solicitó una sesión especial en Diputados para el miércoles 20 de mayo a las 10, donde se tratarán la Ley Hojarasca y el régimen de Zona Fría. En el entorno presidencial, confían en que cuentan con los números necesarios para estas dos iniciativas, aunque saben que hay otros temas que inevitablemente quedarán para cuando termine el Mundial porque perdieron prioridad inmediata ante la falta de consenso para el texto original.

En paralelo y fuera de este cuarteto prioritario, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, expuso sobre otros diez proyectos adicionales que el oficialismo enviará en el corto plazo. Entre ellos se destaca el Super RIGI, que prevé una alícuota del 15% en Ganancias y beneficios aduaneros. Por último, el Gobierno corre contra reloj para aprobar el acuerdo con los holdouts antes de fin de mayo tras una adenda de último momento que obligó al proyecto a regresar a comisiones en el Senado.

Javier Milei celebró el dato de la inflación de abril 2026: “Retornando a la normalidad”

Javier Milei utilizó sus redes sociales para festejar la desaceleración de la inflación tras haberse dado a conocer el dato de abril 2026. informado por el INDEC. Con un mensaje eufórico, el presidente argentino apuntó contra los sectores opositores y el contexto internacional para validar el rumbo de su programa económico.

“Retornando a la normalidad. A pesar de los intentos golpistas de la política (y sus socios del círculo rojo) y el shock externo, la inflación retoma el sendero decreciente. VLLC!”, lanzó el jefe de Estado minutos después de conocerse las cifras oficiales. El INDEC publicó el informe a las 16 de este jueves 14 de mayo.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de abril 2026 se ubicó en el 2,6%. Si bien el número marca una zona que todavía se considera elevada, representa un respiro fundamental para el Gobierno: se trata de la primera desaceleración tras diez meses consecutivos de aceleración teniendo en cuenta que el indicador venía subiendo sin pausa desde el 1,6% de junio de 2025.