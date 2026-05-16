Javier Milei junto al ministro de Economía, Luis Caputo. Foto: NA (Daniel Vides)

El oficialismo tiene como objetivo enviar el proyecto del Super-RIGI al Congreso la semana que viene. Desde el Gobierno señalan que la iniciativa sufrió demoras debido a las revisiones de los equipos técnicos más allá de que el ministro de Economía, Luis Caputo, había anticipado que el texto ingresaría en estos días.

Se trata de una de las grandes apuestas económicas con las que La Libertad Avanza busca retomar la agenda, en medio de la negociación con sectores aliados por el paquete legislativo que busca ingresar en el Recinto antes del inicio del Mundial 2026, entre las cuales se encuentran el proyecto que busca ampliar los beneficios del RIGI vigente para industrias que hoy no poseen desarrollo local a gran escala.

Cabe recordar que el régimen original fue creado por el Título VII de la Ley 27.742, el cual estableció incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios junto a la protección de derechos para vehículos titulares de grandes proyectos de inversión.

Recientemente, el Gobierno anunció la inauguración del primer proyecto bajo el RIGI actual. Foto: Prensa Gobierno

En ese contexto, el Super-RIGI busca ampliar el esquema con beneficios tributarios y aduaneros más profundos. El ministro adelantó el pasado 8 de mayo que el proyecto incluye:

Alícuota de Ganancias del 15% (contra el 25% del RIGI actual)

Amortización acelerada del 60% en el primer año

Amortización del 20% en cada uno de los dos años siguientes

Exención de aranceles de importación para bienes vinculados

Derechos de exportación en cero

Además, se esperan condiciones para las provincias y municipios que adhieran, entre las cuales resalta una alícuota de Ingresos Brutos inferior al 0,5% y que las tasas municipales no estén vinculadas a las ventas. Es ahí donde entra la negociación directa con gobernadores e intendentes.

Las claves del Super RIGI: ¿en qué se diferencia del actual?

Aunque el equipo económico terminará de pulir el texto durante los próximos días para enviarlo lo más pronto al Congreso, Caputo ya marcó las distancias principales con el RIGI que está vigente:

Menos Ganancias: mientras que el RIGI actual establece una alícuota del 25%, el nuevo proyecto propone reducirla al 15%.

Amortización “relámpago”: el esquema de amortización acelerada será mucho más agresivo, permitiendo deducir el 60% en el primer año y el 20% en cada uno de los dos siguientes.

Importaciones libres: a diferencia del régimen actual (que limita la exención de aranceles a bienes de capital), el Súper RIGI aplicará arancel cero a todo insumo o elemento vinculado a la producción del proyecto.

Retenciones cero: se garantiza la ausencia total de derechos de exportación para estos proyectos.

Blindaje contra impuestos locales: las provincias que se sumen tendrán un tope de 0,5% para Ingresos Brutos y los municipios quedarán inhabilitados para cobrar tasas sobre las ventas.

Por ahora, el piso mínimo de inversión sigue bajo análisis, aunque se espera que la cifra definitiva se conozca en las próximas horas antes de su ingreso formal a la Cámara de Diputados.