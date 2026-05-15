Javier Milei y Manuel Adorni. Foto: X/@madorni

El presidente Javier Milei recibe al jefe de Gabinete, Manuel Adorni en la Quinta de Olivos con el fin de realizar un repaso de la gestión y delinear en conjunto la agenda legislativa que se viene.

La idea del intercambio es motorizar la actividad que desde hace al menos dos meses se encuentra suspendida. Además, está previsto que el canciller, Pablo Quirno, se sume al segundo tramo del encuentro con para presentar el itinerario internacional.

En Casa Rosada sostienen que la de hoy se trata de una reunión de gestión que apunta a aceitar además la actividad legislativa discutida en el intercambio de la mesa política del pasado martes. De la misma salió la determinación del oficialismo de enviar nuevas leyes al Congreso, entre las que destaca el Super RIGI.

El pasado jueves, el jefe de Gabinete encabezó un acto en la provincia de Mendoza, junto al gobernador local, Alfredo Cornejo, con intención de inaugurar el parque solar “El Quemado”.

El presidente de YPF, el jefe de Gabinete y el gobernador de Mendoza participaron de la inauguración del parque solar. Foto: Prensa Gobierno

La agenda legislativa

El Gobierno busca acelerar la sanción de varias leyes en las semanas próximas. Para ello, intensificó los contactos con aliados en el Congreso y así ordenar la agenda legislativa que se viene, dentro de la cual se destaca la Ley Hojarasca, la reforma del régimen de Zona Fría y el paquete de Propiedad Privada.

Por otro lado, se espera que la Reforma Electoral sea sancionada después de que inicie el Mundial 2026. Esta estrategia parlamentaria se delineó en la mesa política del martes en la Casa Rosada, donde el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, determinó cuáles son las leyes que el oficialismo enviará al Congreso próximamente.

Desde Balcarce 50 buscan a un acuerdo macro con las provincias para impulsar una serie de reformas. En esa línea, La Libertad Avanza solicitó una sesión especial en Diputados para el miércoles 20 de mayo a las 10.

El temario incluye la Ley Hojarasca, tratados internacionales y el proyecto de readecuación del régimen de subsidios a los consumos residenciales de gas natural en zonas frías. Desde el oficialismo señalan que tienen los votos para avanzar con estos proyectos.

Hojarasca ya obtuvo dictamen de mayoría en Diputados y buscan llevarlo al recinto como parte de una agenda propia. En tanto, el paquete de Propiedad Privada recibiría modificaciones para llegar al Congreso.

En esa línea, en LLA estarían dispuestos a eliminar el capítulo vinculado al ReNaBaP y a ceder a las provincias la potestad para definir la venta de propiedad a extranjeros, a fin de que el proyecto entre al Senado en la última semana de mayo.