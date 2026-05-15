El expresidente encabezó un acto del PRO en Olivos. Foto: Prensa PRO

Mauricio Macri encabezó un encuentro en Vicente López donde reafirmó el rol del PRO como en sintonía con el gobierno de Javier Milei. El expresidente dejó en claro que no habrá espacio para el silencio cómplice y en referencia al distanciamiento tácito que pudo observarse durante el último tiempo, consideró que “la crítica honesta no es la que perjudica el cambio, es el silencio”.

“Si el PRO calla, el populismo avanza”, fue una de las frases más resonantes de Macri, quien posicionó a su espacio como una pieza clave que si bien apoya al Gobierno nacional, mantiene su autonomía para señalar errores. El exmandatario, que ahora iniciará una recorrida por Mendoza y Santa Fe, insistió en que sus dirigentes deben “marcar lo que no funciona” y advirtió que “el silencio perjudica al cambio”.

Durante su discurso, Macri reivindicó la “lealtad” que el PRO mostró hacia la gestión de Javier Milei, especialmente en los momentos de mayor fragilidad legislativa. Sin embargo, aclaró que el apoyo no implica una obediencia ciega: “El PRO está para señalar lo que no funciona, lo que no alcanza. El PRO está para construir esa agenda que compartimos con el Gobierno: el equilibrio fiscal, la regulación, la estabilidad”.

Javier Milei y Mauricio Macri. Foto: NA

En esa línea, criticó la “corrección política”, a la que tildó de “estafa”, y llamó a mantener una postura frontal. “El PRO es un partido que dice lo que cree o lo que conviene decir. Es un partido que, aunque convenga callar, dice lo que piensa”, sostuvo. Además, recordó el acompañamiento en el Congreso en los inicios de Javier Milei en el poder: “Cuando muchos decían que volvía el helicóptero, bancamos y sacamos las leyes adelante. Lo hicimos sin pedir nada a cambio, porque realmente así somos, es lo que sentimos”.

Además, el líder del PRO se refirió a la necesidad de ocupar vacantes en el Poder Judicial con perfiles adecuados y advirtió sobre las consecuencias a largo plazo. “Es importante lo que está empezando a hacer el Gobierno de ocupar los cargos vacantes con jueces probos. Tenemos que estar atentos para que sean los jueces que deben ser porque después hay que fumárselos muchos años”, precisó.

En el plano económico, elogió la labor de Santiago Bausili al frente del Banco Central y lo calificó como “un hombre de este espacio”. En este sentido, pidió que el Senado apruebe su pliego para darle estabilidad a la institución.

En última instancia, convocó a su militancia a trabajar para que el proceso actual no tenga vuelta atrás. “El PRO tiene un único compromiso, que es la lealtad absoluta a estas ideas, a este cambio que debe ser permanente, tiene que ser irreversible”, cerró.

Lo que no se vio de Mauricio Macri en la cena de Fundación Libertad: lejos de Milei y abrazo con Patricia Bullrich

La cena de la Fundación Libertad realizada a fines de abril fue una nueva oportunidad de acercamiento entre Mauricio Macri y Javier Milei. Sin embargo, la relación distante continúa y parece no tener retorno, tal como indican desde Casa Rosada.

“Esa relación no tiene retorno. Macri fue ofensivo con Karina y siente que puede decir qué hay que hacer cuando en su etapa hizo todo mal”, sentenció una importante fuente del Ejecutivo a la Agencia Noticias Argentinas. “Fue todo muy bizarro y no había clima festivo, más bien de velorio; puso las filminas criticando al gobierno de Juntos por el Cambio y la mitad de todo su equipo económico viene de esa administración; mientras hablaba, enfocaban a Caputo o Sturzenegger”, dijo a Infobae un importante dirigente del PRO que participó de la cena.

Mauricio Macri en la cena de la Fundación Libertad. Foto: Prensa Fundacion Libertad

La relación existente en 2023, cuando el exmandatario apoyó al libertario en el balotaje, se vio afectada luego de que el fundador de Juntos por el Cambio cuestionara a Karina Milei y a Santiago Caputo, a los que referenció como “el entorno” del mandatario.

En tanto, con quien sí tuvo un encuentro el líder del PRO fue con Patricia Bullrich. La relación estaba rota desde que la senadora abandonó el partido y se afilió a LLA. Sin embargo, la realidad mostró un cambio que podría ser fundamental en el acercamiento entre líderes.