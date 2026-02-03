Vehículos blindados “Stryker 8x8”. Foto: X/@TommyShelby_30

El Ejército Argentino se encuentra en proceso de recibir la segunda tanda de Vehículos de Combate Blindado a Ruedas (VCBR) 8×8 M1126 Stryker, en el marco del contrato firmado con Estados Unidos durante el año pasado. Esta nueva partida está compuesta por cuatro unidades y completa el acuerdo original por un total de ocho vehículos, cuya primera entrega se concretó a fines de noviembre de 2025 y fue presentada oficialmente a comienzos de diciembre.

La incorporación de los Stryker representa uno de los hitos más relevantes del Programa VCBR, mediante el cual el Ejército busca renovar de manera integral sus capacidades de transporte blindado de personal. Durante el año pasado, la fuerza logró avanzar de forma concreta en este proceso al recibir los primeros ejemplares de este vehículo 8×8, largamente evaluado tras décadas de análisis de distintas alternativas, entre ellas el VBTP-MR 6×6 Guaraní y el Pandur II.

Los vehículos 8x8 Stryker que la Argentina adquirió de Estados Unidos. Foto: argentina.gob.ar

El arribo de la primera tanda y su posterior presentación en la Dirección de Arsenales, en Boulogne, provincia de Buenos Aires, marcó el cierre de una etapa de evaluación y el inicio de una nueva fase de modernización. Previo a la llegada de los vehículos al país, personal del Ejército Argentino realizó cursos intensivos en los Estados Unidos, donde se capacitó en aspectos clave como seguridad, conducción y mantenimiento preventivo de la plataforma.

El detalle del desembarco de los Stryker a la Argentina

Posteriormente, se confirmó el desembarco de los Stryker en el puerto de Zárate, oportunidad en la que también se dieron a conocer detalles del equipamiento incorporado. Entre los sistemas más destacados se encuentran las estaciones de armamento remoto M151 Protector, fabricadas por la empresa noruega Kongsberg Defence & Aerospace, que aportan mayores niveles de protección y capacidad de combate a las unidades.

Si bien se esperaba que la segunda partida arribara hacia finales de 2025, fuentes cercanas al proceso indicaron que los cuatro nuevos VCBR 8×8 llegaron recientemente al país por la misma vía que la primera entrega. Actualmente, el personal encargado se encuentra completando la documentación necesaria para su traslado hacia la unidad de recepción designada.

Vehículos de Combate Blindado a Ruedas (VCBR) 8×8 M1126 Stryker. Foto: X/@TGCarlosPresti

En paralelo, el Ejército aguarda la llegada de un paquete logístico fundamental para avanzar con nuevos cursos de formación destinados a tripulaciones y personal de apoyo. Este aspecto es clave para garantizar no solo la operatividad inmediata de los vehículos, sino también su sostenimiento a largo plazo.

Finalmente, el Programa VCBR prevé la llegada de hasta 209 unidades, destinadas a equipar a la Xma Brigada Mecanizada, con asiento en La Pampa, núcleo central de la Brigada Mediana y de las capacidades de la Fuerza de Despliegue Rápido del Ejército Argentino.