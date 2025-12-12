Escándalo en Tucumán: político y empresario denunciado por usurpar tierras

Un informe de Andrés Klipphan en Canal 26 expone la acusación contra José Carbonell, empresario y político que está en la mira de la Justicia tucumana por tomar tierras ilegalmente.

José Carbonell, empresario y político tucumano. Foto: Captura de video

José Carbonell, un empresario y político tucumano de 75 años, está denunciado por la usurpación de 9 hectáreas de tierra en la localidad de Lules. El caso está en mano de la Justicia de Tucumán. El informe de Andrés Klipphan en Canal 26.

Carbonell, abogado y actual presidente de la Federación Argentina del Citrus (Federcitrus), es propietario de la empresa citrícola Los Cuatro Soles SRL, acusada de ocupar ilegalmente un terreno de 9 hectáreas, propiedad de la empresa Polo del NOA SA.

Escándalo en Tucumán: político y empresario denunciado por usurpar tierras. Parte 1. Video: Canal 26

La usurpación ocurrió en 2020, durante la pandemia de covid, y la denuncia y pedido de desalojo tuvo lugar en 2023. El caso está en manos del juez Daniel Lorenzo Iglesias, del Juzgado Civil y Comercial Común XVI° nominación.

En el terreno tomado, lindante a uno de su propiedad, la empresa de Carbonell plantó limones, uno de los productos que exporta a la Unión Europea.

Escándalo en Tucumán: político y empresario denunciado por usurpar tierras. Parte 2. Video: Canal 26

Además, para poder sembrar el terreno, se levantaron unas vías de tren que pasaban por el lugar, y Carbonell se apropió de los rieles, que hoy están en su casa en Yerba Buena, Tucumán.

Además de ser dueño de varias empresas, Carbonell es ex Senador nacional por Tucumán y ex candidato a vicegobernador de esa provincia.