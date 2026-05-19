Javier Milei en la "Argentina Week". Foto: Presidencia

El gobierno de Javier Milei ratificó su intención de profundizar la apertura de mercados y la llegada de inversiones mediante la organización de una nueva edición de la “Argentina Week”, cuyo escenario será la ciudad de París tras haberse realizado en Nueva York. El evento combinará objetivos de diplomacia financiera, posicionamiento geopolítico y el tendido de puentes con corporaciones del Viejo Continente en un contexto marcado por el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

Si bien el calendario oficial aún no precisó los días exactos del evento, los equipos técnicos ya avanzan en la logística, las invitaciones al sector privado y el perfil de las rondas de negocios. La elección de la capital de Francia respondió tanto a razones económicas como operativas y el embajador argentino ante el gobierno francés, Ian Sielecki, precisó que “en la segunda mitad del año, Argentina pisará fuerte en París, capital europea de los negocios y la economía real”.

El discurso del presidente duró poco más de 40 minutos. Foto: Prensa Gobierno

El diplomático fundamentó la iniciativa señalando que la cumbre contará con “una agenda estelar” y vinculó la tracción de los proyectos con “la atracción que genera hoy el país gracias al magnetismo mundial” del presidente Milei, en un contexto donde los desembolsos de origen francés crecieron un 50,7% durante los primeros 18 meses de la actual gestión.

A nivel macroeconómico, el encuentro se desarrollará bajo el nuevo marco normativo que brinda la convalidación legislativa del tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, siendo Argentina la primera nación en completar los pasos diplomáticos de rigor. Este acuerdo integral abre un mercado potencial de 780 millones de consumidores y representa cerca del 25% del Producto Bruto Interno global. De esta manera, se beneficiará de forma directa a actividades vinculadas al petróleo, el gas, la minería de litio, la agroindustria y los servicios tecnológicos del conocimiento.

A diferencia de la experiencia previa realizada en Nueva York orientada mayormente al sector financiero, la cita en París apuntará a la inversión en infraestructura productiva. Entre los hombres de negocios locales que ya confirmaron su asistencia sobresalen Martín Migoya, Marcelo Mindlin y Marcos Bulgheroni. En los despachos de Casa Rosada dan por hecho que la comitiva institucional estará liderada por las máximas figuras del Poder Ejecutivo y por otra parte, fuentes ligadas al armado señalaron que “se espera que, como ocurrió en la Argentina Week de Nueva York, participen el presidente y Karina Milei”. Tras las precisiones del área diplomática, el propio presidente respaldó el proyecto en redes con la abreviatura “MAGA. VLLC!”, en un claro paralelismo con la tradicional consigna de la centroderecha estadounidense.

Acuerdo Mercosur - Unión Europea: Argentina ya completó el primer cupo de miel sin aranceles

Tras la entrada en vigencia del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, Argentina se consolidó como el principal beneficiario del primer tramo de exportación de miel sin aranceles. El cupo inicial de 1.400 toneladas habilitado para el bimestre mayo-junio se agotó en tiempo récord y permitió que los productores locales eviten el histórico gravamen del 17,3%.

Las empresas argentinas y brasileñas ganaron la pulseada por la velocidad de sus embarques bajo el criterio de asignación FIFO, un método de gestión de inventarios, logística o contabilidad que indica que los primeros productos o materiales que ingresan a un almacén deben ser los primeros en venderse, consumirse o despacharse. Esto generó algunos contrapuntos con exportadores de Uruguay y Paraguay. Sin embargo, desde la Secretaría de Agricultura explicaron que el resultado era esperable dado que Argentina es el gigante apícola de la región.

Aunque el acuerdo prevé un techo de 7.500 toneladas anuales, al comenzar a regir en mayo, el cupo efectivo para este 2026 será de 5.000 toneladas y el esquema se reanudará en las siguientes etapas: