Dique La Angostura. Foto: Tucumán Turismo.

En medio de montañas imponentes, caminos sinuosos y paisajes que parecen sacados de una postal, el Lago La Angostura se consolidó como uno de los lugares más impactantes de Tucumán. Este enorme espejo de agua artificial, ubicado en los Valles Calchaquíes, sorprende tanto por su tamaño como por la altura a la que se encuentra.

Rodeado de sierras, vegetación y pequeños pueblos turísticos, el lago es hoy uno de los puntos más visitados de la provincia. No solo eso, sino que se convirtió en un destino elegido por quienes buscan naturaleza, tranquilidad y actividades al aire libre.

Dónde queda el Lago La Angostura

El embalse está ubicado en la provincia de Tucumán, al pie del Cerro Nuñorco, dentro del famoso valle de Tafí. Se encuentra rodeado por las sierras del Aconquija hacia el sur y las Cumbres Calchaquíes hacia el norte, en una zona caracterizada por sus paisajes de altura y su clima fresco durante gran parte del año.

Muy cerca del lago aparecen algunos de los puntos turísticos más conocidos de la región, como El Mollar, Tafí del Valle y la Quebrada de los Sosa.

Dique La Angostura. Foto: Tucumán Turismo.

Cómo se formó el Lago La Angostura

El Lago La Angostura es un embalse de agua dulce creado artificialmente a partir de la construcción del dique La Angostura, inaugurado durante la década de 1970. La obra permitió regular el caudal hídrico de la zona y, con el paso de los años, terminó transformándose también en uno de los grandes atractivos turísticos del norte argentino.

Gracias a su ubicación en altura y a las montañas que lo rodean, el paisaje cambia constantemente según la época del año, con mañanas cubiertas de neblina, cielos intensamente azules y cumbres que incluso pueden verse nevadas durante el invierno.

Uno de los lagos artificiales más altos y grandes de Sudamérica

Uno de los datos que más llama la atención sobre este embalse es que está considerado entre los lagos artificiales de mayor altura y tamaño de Sudamérica.

Su ubicación entre montañas genera un entorno natural impactante, donde conviven extensos espejos de agua, bosques, pastizales y formaciones montañosas que superan ampliamente los 4.000 y 5.000 metros de altura.

Dique La Angostura. Foto: Tucumán Turismo.

Qué hacer en el Lago La Angostura

El lugar ofrece distintas actividades para quienes visitan la zona. Entre las más populares aparecen:

Paseos panorámicos

Pesca deportiva

Kayak y deportes acuáticos

Caminatas y trekking

Fotografía de paisajes

Picnic y descanso frente al lago

Además, los alrededores cuentan con propuestas gastronómicas, cabañas y miradores naturales que permiten disfrutar de vistas privilegiadas del embalse.

El Mollar y el Parque de los Menhires, dos localidades turísticas cerca del Lago La Angostura

Sobre la orilla sur del lago se encuentra El Mollar, una pequeña localidad turística muy elegida durante todo el año. En las cercanías también está el Parque Provincial de los Menhires, uno de los sitios arqueológicos más importantes de Tucumán. Allí se conservan enormes piedras talladas por pueblos originarios hace cientos de años, que hoy forman parte de uno de los grandes atractivos culturales de la región.

Dique La Angostura. Foto: Welcome Argentina.

Un paisaje diferente en cada estación en el Lago La Angostura

El encanto del Lago La Angostura cambia según el momento del año. En verano predominan los tonos verdes y la actividad turística, mientras que durante el invierno las montañas pueden cubrirse de nieve y generar un paisaje completamente distinto.

La combinación entre altura, agua y montañas convirtió a este embalse en uno de los rincones más fotografiados del norte argentino y en una parada obligada para quienes recorren Tucumán y los Valles Calchaquíes.