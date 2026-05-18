Mayra Mendoza Foto: Instagram @mayrasolmendoza

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, participa del Foro Urbano Mundial (WUF13) que se desarrolla del 17 al 22 de mayo en Bakú, Azerbaiyán, convocado por ONU-Habitat. La jefa comunal asistió en su rol como integrante del Grupo Asesor de Género (AGGI), espacio desde el cual se promueve la igualdad y el empoderamiento de las mujeres en el desarrollo urbano.

A través de sus redes sociales, Mendoza expresó: “Como integrante del Grupo Asesor de Género (AGGI) de ONU-Habitat, fui invitada a participar del Foro Urbano Mundial WUF13, espacio en el que trabajamos para incorporar una perspectiva de igualdad y empoderamiento de las mujeres en el desarrollo urbano sostenible”.

El Foro Urbano Mundial es la principal conferencia internacional dedicada a la urbanización sostenible. Fue establecido en 2001 por las Naciones Unidas con el objetivo de abordar uno de los desafíos más urgentes a nivel global: el crecimiento acelerado de las ciudades y su impacto en las comunidades, las economías, el cambio climático y las políticas públicas. Su primera edición se realizó en Nairobi, Kenia, en 2002.

Mayra Mendoza Foto: Instagram @mayrasolmendoza

En esta edición, coorganizada por el Gobierno de Azerbaiyán, se espera la participación de miles de representantes de gobiernos nacionales, regionales y locales, así como académicos, empresarios, urbanistas y referentes de la sociedad civil de todo el mundo.

Mendoza también subrayó la relevancia de la presencia argentina en estos ámbitos internacionales: “Es muy importante que tanto la Provincia de Buenos Aires como nuestro país formen parte de estos espacios globales para seguir construyendo herramientas para nuestras comunidades”, afirmó.

La participación de la intendenta en este foro internacional refuerza el posicionamiento de Quilmes en la agenda global vinculada a políticas urbanas inclusivas y sostenibles, con especial énfasis en la equidad de género.