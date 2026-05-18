Reforma laboral Foto: Freepik

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó las modificaciones introducidas por la Ley de Modernización Laboral, mediante la Resolución General 5848/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial. En este sentido, la normativa transforma el modo en que los empleadores cumplen con la obligación de entregar los certificados de trabajo ante la extinción de un contrato laboral con un nuevo sistema digitalizado para su confección.

La resolución formalizó los cambios dispuestos al artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, permitiendo que la certificación se emita de manera electrónica a través del sitio web de ARCA.

ARCA, ex AFIP Foto: GN Noticias

Qué cambios se aplican en la extinción de un contrato laboral

Los empleadores deberán utilizar el sistema “Simplificación Registral” para generar el formulario F.984 (“Certificado de Trabajo Artículo 80 - LCT”) bajo dos modalidades posibles:

Formato digital: se emite electrónicamente y no requiere firma hológrafa ni digital adicional, ya que la validación de identidad se realiza mediante la Clave Fiscal (nivel de seguridad 2 o superior) del empleador.

Formato físico: se mantiene como opción, debiendo imprimirse por duplicado y contar con las firmas de ambas partes para su validez.

Trabajador Foto: Freepik

¿Cómo acceden los trabajadores al nuevo sistema de extinción de contrato laboral?

Los empleados podrán consultar y obtener su certificado directamente desde el servicio “Trabajo en Blanco” en la web institucional. Además, se mantienen las vías de acceso a través del Home Banking de las entidades donde perciben sus haberes, siempre que estén homologadas por el organismo.

El Certificado Digital de Ingresos Laborales (CDIL), que detalla las remuneraciones de los últimos seis meses, incorporará un código QR. Este código permitirá a cualquier interesado validar la autenticidad del documento mediante un dispositivo móvil de forma instantánea.

¿Cómo funcionará el nuevo sistema de ARCA?

Para la confección de estos certificados, el sistema utilizará automáticamente la información de las bases de datos de ARCA, incluyendo altas, bajas, liquidaciones de sueldos y declaraciones juradas de aportes y contribuciones.

Sin embargo, existe una salvedad para las relaciones laborales antiguas, ya que si la certificación incluye períodos anteriores a julio de 1994, el empleador deberá complementar el certificado del sistema con una constancia manual basada en sus libros de sueldos y jornales del periodo en cuestión.

Trámite ARCA. Foto: Freepik.

Que dice la Ley de Teletrabajo que se derogó tras la aprobación de la Reforma Laboral

La Reforma Laboral dispuso la eliminación de regímenes específicos y figura la Ley 27.555 de Teletrabajo, que en la actualidad, fija el marco laboral para las tareas realizadas a distancia bajo la modalidad home office.

Ante esta nueva reglamentación y con el objetivo de ordenar el esquema legal, ARCA abrogó la Resolución General N° 2.316 y realizó modificaciones en la RG N° 3.676. Estas disposiciones ya se encuentran en vigencia desde este lunes 18 de mayo.

Para facilitar la implementación, el organismo ha puesto a disposición manuales de usuario en los micrositios de “Simplificación Registral” y “Trabajo Registrado” dentro de su portal oficial.

Trabajo virtual. Foto: Unsplash

Esta legislación fue aprobada en 2020 en el momento de mayor expansión del trabajo remoto por la pandemia del coronavirus y estableció derechos centrales como:

Derecho a la desconexión digital.

Igualdad salarial con trabajadores presenciales.

Compensación por gastos de conectividad y equipamiento.

Protección de la jornada laboral en modalidad remota.

Este esquema dejó de regir como tal y el teletrabajo pasaría a depender de pactos individuales o de las disposiciones generales de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), una perspectiva que despertó inquietud entre gremios y expertos en derecho laboral.

Además, el proyecto de ley propuso dejar sin efecto otras normas de larga data, como el Fondo de Garantía de Créditos Laborales, las viejas leyes de trabajo a domicilio vigentes desde mediados del siglo pasado y la supresión del apartado de la Ley de Contrato de Trabajo referido a las invenciones realizadas por el trabajador.