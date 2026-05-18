Javier Milei disertará sobre economía. Foto: REUTERS

El presidente de la Nación, Javier Milei, inicia esta semana con una intensa agenda relacionada con la economía y el desarrollo productivo del país, en el marco de una serie de acciones tendientes a reforzar el perfil técnico y académico de su gestión y vuelve a mostrarse con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Por tanto, el mandatario encabezará dos coloquios que se centran en la macroeconomía, el mercado laboral y el potencial productivo de la Argentina.

Milei disertará sobre temas económicos e inserción laboral.

Ya para este martes 19 de mayo, a las 11.30 h, Milei también estará participando de otro coloquio donde se referirá a temas vinculados a la inserción laboral, la situación macroeconómica de la actualidad en el país, y las perspectivas de crecimiento productivo de la Nación.

Se espera que el Presidente profundice allí algunos de los ejes económicos que viene planteando desde el inicio de su gestión, con foco en la desregulación, la inversión privada y la apertura económica.

Estas actividades del Presidente tendrán lugar una semana antes del “Cabildo Abierto de la Libertad”, la convocatoria impulsada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La movilización oficialista se llevará a cabo el próximo 25 de mayo a las 11.00 h y hay intenciones de que se extienda a los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, coincidiendo con el 216° aniversario de la Revolución de Mayo de 1810.

Cabe recordar que a comienzos de este mes, Milei había participado de la 29° Conferencia Anual del Instituto Milken en Los Ángeles, donde se expresó ante empresarios y fondos de inversión internacionales, con el fin de promover la llegada de capitales a la Argentina.

Milei celebró la baja de la inflación de abril

Tras 10 meses consecutivos de subas en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Gobierno nacional, con Milei a la cabeza, celebró con entusiasmo el dato de inflación de abril, donde se produjo una desaceleración de 0,8 puntos porcentuales respecto de marzo, algo que se siente puertas adentro de la Casa Rosada como un puntapié inicial para recomponer la economía.

El Gobierno celebró la baja de la inflación en abril. Foto: NA

La baja fue interpretada en la Casa Rosada y en el Ministerio de Economía como una señal de que algunas de las herramientas utilizadas para contener precios comenzaron a mostrar resultados.

Aunque el acumulado del primer cuatrimestre ya superó la meta anual que el propio Gobierno había proyectado para todo 2026, en el oficialismo consideran que lo más importante era quebrar la dinámica ascendente y empezar a consolidar un sendero de desaceleración.