El fiscal Eduardo Taiano. Foto: NA (Juan Vargas)

Eduardo Taiano aclaró que las demoras en el el avance del Caso $LIBRA tuvieron que ver con el “sumario administrativo” dictado por el procurador Eduardo Casal. El titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°8 señaló que “luego del secuestro de dispositivos electrónicos, se encomendó su apertura y análisis a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP)”.

“Durante ese proceso, se emitió el 17 de noviembre de 2025 un informe preliminar, en el que se consignó, entre otras circunstancias, que el trabajo se encontraba ‘en curso’. Ese informe es privado en tanto no aborda conclusiones definitivas. Es orientador”, detalló Taiano. El informe final con “conclusiones rigurosas” fue elevado a esta fiscalía el pasado 13 de enero de 2026 y tras su incorporación al sistema de gestión judicial el 24 de febrero de 2026 “quedó disponible para las partes, con anterioridad a la difusión pública de documentación vinculada a la causa acontecida el 6 de marzo de 2026″.

Eduardo Taiano

La Fiscalía indicó también que “la citación testimonial de la periodista Natalia Volosin no tuvo otra finalidad que hacer lugar a una medida solicitada por una de las partes querellantes, a raíz de las inquietudes generadas por la filtración de documentación privada de los imputados”. Sin embargo, esa medida “fue dejada sin efecto al conocerse que el procurador general Casal había iniciado un sumario administrativo y promovido una investigación penal por esa irregularidad”.

La denuncia quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°10, cuyas precisiones servirán para “llevar claridad respecto de lo acontecido más allá de que esta fiscalía reafirma su compromiso con el avance de la investigación, el respeto de las garantías procesales y la adecuada preservación de la información sensible, en resguardo de la eficacia del proceso”.

Caso $LIBRA: la Justicia encontró mensajes entre Milei y Mauricio Novelli, el empresario implicado en la causa

La Justicia argentina halló nuevas evidencias que complican la situación del Ejecutivo en el Caso $LIBRA por la criptomoneda fallida. De acuerdo a lo informado por La Nación, las autoridades judiciales accedieron a una serie de mensajes de WhatsApp entre el presidente Javier Milei y el empresario Mauricio Novelli, figura central en el lanzamiento del activo digital $LIBRA, que se desplomó instantes después de recibir el respaldo público del mandatario.

Los peritajes informáticos confirmaron que Milei y Novelli mantuvieron un intercambio fluido de mensajes minutos antes y después de que el presidente promocionara la moneda en sus redes. El hecho, ocurrido el pasado 14 de febrero de 2025, resultó en un perjuicio económico masivo para inversores privados contradiciendo las declaraciones de Milei, quien en reiteradas entrevistas había negado cualquier relación directa con el empresario.

La Justicia argentina encontró mensajes de Whatsapp entre el presidente y empresario implicado en Caso $LIBRA Foto: Cuenta de Instagram de Mauricio Novelli

La investigación apunta a Novelli como el nexo estratégico con el estadounidense Hayden Mark Davis, referente de la firma Kelsier Ventures. Davis, quien impulsó el proyecto y se presentaba como “asesor” de Milei, habría coordinado la maniobra a través del empresario argentino.