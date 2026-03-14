El presidente argentino disertó frente a economistas y personalidades empresariales y políticas ligadas a la derecha española. Foto: EFE

Javier Milei participó del Foro Económico de Madrid durante la jornada de este sábado 14 de marzo luego de su gira internacional por Estados Unidos. El presidente argentino disertó pasadas las 16, profundizó en torno al rumbo económico del Gobierno y elogió el sistema capitalista. Partirá en avión hacia Buenos Aires a las 19 para arribar al país en la mañana del domingo.

"El sistema capitalista es más eficiente, justo y es el único que trae prosperidad a la Tierra“, expresó Milei, a quien recibieron al grito de ”¡presidente, presidente!“. El Foro Económico de Madrid estuvo atravesado por la presencia de economistas y personalidades empresariales y políticas ligadas a la derecha española.

“Los socialistas no discuten que el sistema capitalista es más eficiente, condenan al sistema porque consideran que es injusto. No venimos a plantear un slogan, lo respaldo con hechos. Estamos haciendo a la Argentina grande nuevamente”, sostuvo.

El presidente visitó España tras su gira internacional por Estados Unidos. Foto: EFE

En este sentido, planteó que “los valores de occidente son los valores judeoromanos. Si tuviéramos en claro cuáles son los pecados capitales, la basura inmunda del socialismo saldría de la faz de la tierra”. Y justificó: “Según Adam Smith, cada individuo persiguiendo su propio interés llegaba al máximo bienestar social. Los fallo de mercado no existen. El problema de los neoclásicos es, cuando el modelo que construyen no mapea con la realidad, lo revientan a patadas”.

Además, en su discurso estuvo presente la premisa del derecho de propiedad y el principio de no agresión. “El socialismo, al alentar estos derechos, es una basura inmunda que nos hunde en la miseria“, enfatizó volviendo a cuestionar este sistema de organización económica y social.

Las críticas a Pedro Sánchez, el elogio a Trump y el contexto “Cuba libre”

En un tono que osciló entre la ironía política y la exposición técnica, Milei repasó sus últimas intervenciones internacionales. Recordó que, tras advertir en 2024 que “Occidente estaba en peligro”, en 2025 ratificó que las agendas globales son un “conjunto de políticas socialistas” que generan resultados catastróficos. “Siempre termina mal. Horrorosamente mal”, sentenció.

Para el mandatario, la estabilidad institucional de España es lo único que evita un colapso mayor. “Si tuvieran un Banco Central en España, con el impresentable que tienen en el poder tendrían un desastre peor que el de Argentina”, aseguró en lo que fue una crítica lapidaria a Pedro Sánchez. Además, añadió que gracias a figuras como Donald Trump, el modelo del socialismo del siglo XXI “se está cayendo a pedazos”.

En paralelo, Milei enfatizó que la defensa del sistema de libre mercado no debe ser solo económica, sino moral. Aludiendo a una posible “Cuba libre”, sostuvo que la libertad debe basarse en una superioridad ética: “Los únicos que somos ética y moralmente justo somos nosotros”, afirmó para diferenciarse de los socialistas. Para el presidente, la salida al “nuestro oscuro presente” requiere un retorno a los valores judeocristianos para “salvar a Occidente”.

Javier Milei en el Foro Económico de Madrid. Foto: EFE

Durante lo que calificó como una “clase de economía”, el jefe de Estado cargó contra la intervención estatal, definiéndola como “el robo del Estado con la maldita justicia social”. “Hay algo que deberían entender las ratas socialistas: la caridad no es a punta de pistola. Es increíble lo caritativo que se puede ser cuando el que sufre es el bolsillo ajeno”, disparó.

Bajo los principios de no agresión y derecho de propiedad, calificó al socialismo como “una basura inmunda que nos hunde en la miseria”. Milei argumentó que los fallos de mercado no existen y que el modelo neoclásico falla al no mapear la realidad. Citando teorías de redistribución, diferenció a quienes producen de los “parásitos del Estado que se ganan el pan con el sudor de la frente ajena”.

El presidente explicó que el Estado, en caso de existir, solo debe proteger la propiedad y no el valor de los bienes, ya que “cuando cuida el valor cría parásitos”. En esta misma línea, rechazó la teoría del bienestar y recordó que “el muro se cayó en el 89 y aplastó a los zurdos”, ironizando sobre la falta de migración hacia Cuba: “¿Acaso ustedes ven gente en Miami subiéndose a tiburones para ir a la cárcel de Cuba?”.

Javier Milei en el Foro Económico de Madrid. Foto: EFE

Finalmente, detalló las fuentes del progreso económico -división del trabajo, capital físico y humano- y destacó la labor del Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello. Aunque admitió que la asistencia estatal no es una solución puramente libertaria, la justificó bajo la “ética de la emergencia” dada la pobreza en el país. “A diferencia de los mecanismos de asistencia de los socialistas, en lugar de regalarle el pescado a la gente y esclavizarlo, le enseñamos a pescar”, precisó.