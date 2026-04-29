De “chorros” a los periodistas a “asesinos” a diputados de izquierda:

Javier Milei en el Congreso. Foto: NA

Javier Milei se hizo presente en el Congreso para el informe de gestión de Manuel Adorni y apuntó con dureza contra periodistas y legisladores de la oposición. El presidente ingresó al recinto de sesiones y se retiró del recinto con acusaciones a los periodistas que estan cubriendo la sesión informativa y tuvo un cruce con diputados de izquierda en plena exposición del jefe de Gabinete.

Llegada de Javier Milei al Congreso. Video: NA.

“Chorros, corruptos”, gritó el mandatario a los trabajadores de prensa en la puerta de la sala de periodistas, cuando se retiraba del Congreso tras escuchar el informe del jefe de Gabinete.

Minutos previos a que se iniciara el acto en la Cámara de Diputados, el mandatario mantuvo un diálogo espontáneo con periodistas y, ante la pregunta que le hizo uno de ellos acerca de “por qué sostenía a un funcionario corrupto”, debido a la investigación que atraviesa por enriquecimieto ilícito, Milei respondió “los corruptos son ustedes”.

Javier Milei en el Congreso. Foto: NA

El mensaje de Javier Milei para los diputados de izquierda

Myriam Bregman cruzó a Javier Milei y lo acusó de ser “cómplice de un genocidio” en referencia a su postura sobre el conflicto en Medio Oriente, mientras que el mandatario le retrucó que “sus ideas matan a miles de personas”.

En el marco de la presentación del informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, diputada nacional por el Frente de Izquierda de los Trabajadores también le gritó, desde su banca, que “cumpla” con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitaria que ya fue aprobada por el Congreso Nacional y que, por el momento, el Poder Ejecutivo continúa dilatándola.

Myriam Bregman en el informe de gestión de Manuel Adorni. Foto: NA

El presidente no dudó en intervenir y respondió a los gritos desde las gradas del Congreso: “Con sus ideas mataron a 150 millones de personas, ustedes son los asesinos”.