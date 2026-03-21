Jorge Macri, Laura Alonso y Mauricio Macri Foto: prensa

A días de la convención nacional del PRO, la legisladora porteña Laura Alonso volvió a impulsar una discusión que comienza a tomar fuerza dentro del partido: la posibilidad de que Mauricio Macri vuelva a ser candidato en 2027. En diálogo con Infobae, Alonso sostuvo que “nunca es descabellado” considerar su postulación, destacándolo como “un líder fundamental para la Argentina”, y remarcó que el espacio ya se prepara para presentar candidatos propios en todos los niveles de gobierno.

Según Alonso, el PRO llega al año político con una premisa clara: reafirmar su estructura nacional y demostrar que mantiene “visión y futuro para el país”. En este contexto, la reunión convocada por Macri en Parque Norte busca enviar un mensaje contundente: el partido competirá con fuerza en 2027.

Laura Alonso, Juntos por el Cambio, Cambiemos, Foto NA

Un PRO que se reorganiza para recuperar protagonismo

De acuerdo con Alonso, la convención nacional será un punto de quiebre. Allí se pretende mostrar capacidad de gestión y una apuesta por un proyecto nacional renovado. Explicó que la prioridad es demostrar que el PRO sigue en condiciones de gobernar desde cualquier nivel, desde municipios hasta la presidencia, con equipos técnicos y programas de gobierno en desarrollo.

La legisladora enfatizó que el partido presentará candidatos a presidente, gobernadores, intendentes y legisladores, dejando en claro que el objetivo es competir en todo el país. Según explicó, esta decisión responde a una necesidad estratégica: “El PRO debe presentar ofertas competitivas y prepararse para definir su rol en el marco político que viene”.

El rol de Mauricio Macri en la nueva etapa del partido

Sobre el lugar que ocupará Mauricio Macri, Alonso fue categórica: lo imagina como “el jefe de la escudería”, el líder que enciende la maquinaria y acompaña la carrera política hacia 2027. Considera que su experiencia, tanto como expresidente como exjefe de Gobierno, lo posiciona como un referente central para orientar al PRO en un año electoral decisivo.

Consultada sobre la posibilidad de que Macri vuelva a competir, dijo que no lo descarta: “Es una persona importante para tener siempre en el radar”. Argumentó que su vigencia política, su inserción internacional y su capacidad para seguir construyendo equipos lo convierten en un actor clave para el futuro.

El expresidente cerró el acto del PRO. Foto: Noticias Argentinas

La relación con La Libertad Avanza: apoyo condicionado y diferencias marcadas

Alonso también analizó la convivencia política con La Libertad Avanza (LLA). A nivel nacional, describió al PRO como “una oposición constructiva”, que acompaña cuando hay coincidencias, pero que señala diferencias cuando se apartan de lo que consideran políticas necesarias para la vida cotidiana de los argentinos. En contraste, en la Ciudad de Buenos Aires la situación se invierte: allí el PRO es el partido de gobierno y espera de LLA una oposición responsable.

La legisladora reconoció que el orden macroeconómico era indispensable, pero advirtió que aún faltan respuestas para los problemas de la microeconomía: empleo, actividad comercial y cierre de industrias. También cuestionó la “ideologización” de la política exterior nacional, señalando que el PRO aboga por una diplomacia equilibrada, orientada a los intereses permanentes del país.

El tablero electoral y las tensiones en el AMBA

Uno de los puntos más sensibles que mencionó Alonso es la situación de la provincia de Buenos Aires. Según explicó, la falta de articulación y planificación provincial impacta directamente en la Ciudad, especialmente en materia de seguridad. Señaló que el Gobierno porteño debió reforzar controles y recursos ante esta “porosidad” con el conurbano, lo que alimenta el reclamo de un cambio político urgente en la provincia.

En ese marco, destacó la figura de Diego Santilli como posible candidato competitivo, aunque aclaró que cualquier definición dependerá del apoyo partidario y del escenario electoral. También afirmó que la gestión de Jorge Macri en la Ciudad logró recuperar impulso tras el revés electoral del año anterior, consolidando mejoras en seguridad, salud pública y obras urbanas.

Un PRO que busca reposicionarse rumbo a 2027

Para Alonso, la clave del año será reconstruir confianza, ofrecer soluciones concretas y demostrar capacidad de gestión. Desestimó por ahora la posibilidad de una alianza electoral con LLA y remarcó que hoy la prioridad de la gente es “resolver su economía cotidiana”.

En definitiva, la dirigenta porteña dejó un mensaje directo: el PRO se reorganiza, se fortalece y prepara el terreno para dar batalla en 2027. Y en ese escenario, Mauricio Macri vuelve a aparecer como una pieza política que el partido no descarta y que, según Alonso, conserva un liderazgo determinante para el futuro.