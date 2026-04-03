La Embajada de Rusia en Argentina negó la existencia de una campaña en contra de Milei:

Embajada de Rusia en Buenos Aires

La Embajada de Rusia en Argentina lanzó un comunicado oficial en referencia a la investigación que salió a la luz en las últimas horas vinculada al supuesto pago a medios argentinos para desprestigiar adrede al gobierno de Javier Milei. El área diplomática de la administración de Vladimir Putin dejó en claro que no hay evidencia de los hechos y sostuvo: “Lamentamos que las posturas ideológicas vuelven a imponerse al sentido común”.

Una investigación internacional de periodismo basada en la filtración de un informe de inteligencia ruso sacó a la luz una presunta campaña de desinformación a gran escala ejecutada por un grupo de tareas denominado “La Compañía”. La maniobra habría tenido en la lupa al Gobierno financiando contenidos en medios locales para desprestigiar su imagen pública.

En este marco, la Embajada de Rusia en Argentina brindó detalles en torno a lo que salió a la luz. “Nos vimos obligados a prestar atención a la reciente publicación de una serie de los materiales antirrusos en los sitios web argentinos. Los ‘investigadores’ han reavivado una historia olvidada sobre una supuesta campaña de desinformación rusa, inflada artificialmente en junio de 2025″, sostuvo el área diplomática.

“Como era de esperar, al igual que entonces, no se aportan hechos ni pruebas que respalden estas insinuaciones”, indicaron. Cabe resaltar que en el documento filtrado, analizado en el país por el sitio Filtraleaks, se detalló una inversión de al menos 283 mil dólares destinada a la publicación de más de 250 notas y artículos de opinión en 23 portales digitales argentinos. La investigación, firmada por los periodistas Santiago O’Donnell, Diana Cariboni y Sofía Álvarez Jurado, reveló que la supuesta ofensiva comenzó en abril de 2024 y se mantuvo activa durante al menos seis meses, cuyo propósito era desacreditar la gestión en momentos donde Argentina profundizaba su respaldo a Ucrania en el conflicto con Rusia.

Vladimir Putin. Foto: EFE

“El 23 de junio de 2025, la Embajada ya emitió un comentario detallado sobre este tema. En esencia, no tenemos nada que añadir hoy. Lamentamos que las posturas ideológicas vuelven a imponerse al sentido común y que el deseo de enturbiar las relaciones bilaterales prevalece sobre la voluntad de desarrollarlas”, concluyó. Como consecuencia de la tensión generada por la filtración de este documento, se espera que en los próximos días se den a conocer más novedades al respecto independientemente del comunicado de la Embajada de Rusia, más teniendo en cuenta que el presidente Milei anunció que el Gobierno irá “hasta las últimas consecuencias”.

Qué dijo Javier Milei sobre la presunta campaña de Rusia en su contra que salió a la luz

“El espionaje que ha trascendido es de una gravedad institucional pocas veces vista en la historia. Los ‘periodistas’ y ‘medios’ vinculados a esto son sólo la punta del iceberg de algo mucho más grande”, lanzó Milei en su cuenta oficial de Twitter.

“Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para identificar a todos los actores directos e indirectos que participaron de esta red de espionaje ilegal”, agregó.