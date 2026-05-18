El nuevo sistema de radares inteligentes controla la velocidad promedio durante todo un trayecto. Foto: argentina.gob.ar

Argentina analiza la posible incorporación de un nuevo sistema de radares inteligentes que promete transformar la manera en la que se controlan los excesos de velocidad en rutas y autopistas.

Se trata de una tecnología conocida como radares “punto a punto”, utilizada actualmente en distintos países europeos y diseñada para calcular la velocidad promedio de un vehículo entre dos o más sectores de una misma traza.

La tecnología ya funciona en varios países europeos y podría implementarse en rutas argentinas. Foto: Gobierno Río Negro

A diferencia de los radares tradicionales, que detectan una infracción en un instante puntual, este sistema monitorea el comportamiento del conductor durante todo el recorrido controlado. El objetivo es evitar una práctica habitual entre muchos automovilistas: reducir la velocidad únicamente al acercarse a una cámara y volver a acelerar inmediatamente después.

El mecanismo funciona mediante cámaras instaladas en diferentes puntos de una ruta o autopista. Cada dispositivo registra la patente del vehículo y el horario exacto de paso. Luego, un software cruza esos datos para determinar cuánto tiempo tardó el conductor en recorrer la distancia establecida y calcula automáticamente la velocidad promedio.

Si el resultado supera el límite permitido para ese tramo, el sistema genera la infracción correspondiente de manera automática.

Los radares “punto a punto” buscan evitar que los conductores frenen solo al pasar frente a una cámara. Foto: NA.

¿Cómo funcionan los radares inteligentes de velocidad promedio?

La tecnología de control “punto a punto” se basa en un monitoreo continuo y digitalizado. Para su implementación se necesitan al menos dos cámaras ubicadas estratégicamente sobre una misma vía.

Cada una de ellas captura información precisa del vehículo, incluyendo la patente y el horario de circulación. A partir de esos datos, el sistema determina si el conductor mantuvo una velocidad adecuada durante todo el trayecto o si excedió el máximo permitido.

Entre las principales características del nuevo sistema se destacan:

Mide la velocidad promedio y no únicamente un punto específico.

Evita que los conductores esquiven multas frenando antes del radar.

Puede aplicarse tanto en rutas como en autopistas urbanas.

Funciona mediante monitoreo digital y bases de datos integradas.

Requiere señalización específica en los tramos controlados.

El sistema utiliza cámaras y monitoreo digital para calcular automáticamente posibles infracciones.

Los países que ya utilizan este sistema de multas

El modelo ya se encuentra operativo en países como Reino Unido, Italia, España, Austria y Países Bajos. Además, Uruguay también evalúa avanzar con sistemas similares en corredores estratégicos antes de fin de año.

Especialistas en seguridad vial sostienen que este tipo de controles pueden contribuir a disminuir accidentes de tránsito y fomentar una conducción más estable y previsible. Diversos estudios internacionales señalan que los radares inteligentes ayudan a reducir los excesos de velocidad y, en consecuencia, la cantidad de víctimas fatales en las rutas.

Especialistas aseguran que este tipo de controles ayuda a reducir accidentes y excesos de velocidad. Foto: NA.

¿Qué pasará con los radares inteligentes en Argentina?

Por el momento, la implementación de esta tecnología en Argentina permanece en etapa de análisis. Antes de una eventual puesta en marcha, el sistema debería atravesar procesos de homologación técnica, validación legal y aprobación de los organismos correspondientes.

De avanzar el proyecto, representaría un enorme cambio en la fiscalización vial del país y modificaría la lógica tradicional de las fotomultas, enfocándose no solo en un instante puntual, sino en toda la conducta del conductor a lo largo del recorrido.