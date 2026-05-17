Javier Milei con gobernadores en la Casa Rosada. Foto: Presidencia

La Libertad Avanza ya piensa las estrategias que desplegará para cerrar los acuerdos electorales que le permitan concretar el deseo de reelección presidencial de Javier Milei en las presidenciales de 2027 y, a la par, avanzar en la sanción de la mayor cantidad de leyes en el Congreso.

El plazo para oficializar estas decisiones tendrá lugar pasado el Mundial 2026, es decir, tras el 16 de julio. Sin embargo, el armado que lidera la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, tiene algunas aproximaciones preliminares del tema.

Según indicó la Agencia Noticias Argentinas, la determinación de LLA es competir en las cinco provincias en las que gobierna la oposición. Para eso, presentará candidatos propios para hacerse de la gobernación en Buenos Aires, La Rioja, La Pampa, Tierra del Fuego y Formosa.

En paralelo, el oficialismo avanza en acuerdos con los gobernadores aliados. En esa línea, está previsto revalidar las alianzas con Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos). Se trata de los tres primeros en ser convocados por la mesa electoral.

Diego Santilli se reunió con Alfredo Cornejo. Foto: X @alfredocornejo

Las provincias que más se acercan al Gobierno

Luego aparecen otras provincias de buen vínculo, pero que cuyos casos deberán analizarse con mayor detenimiento. A la par, el oficialismo debe negociar con los mismos actores para encaminar la agenda legislativa diseñada por la mesa política con intención de sancionar la mayor cantidad de leyes posibles.

El grupo de pendientes lo integran Claudio Poggi (San Luis), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), y Osvaldo Jaldo (Tucumán), los últimos dos sin capacidad de reelegir.

Qué pasa con Córdoba y Santa Fe

Por orden directa de la menor de los Milei, LLA aspira a potenciar el sello en las provincias grandes como Córdoba y Santa Fe, aunque en el oficialismo se cuidan por brindan definiciones y dejan abierta la puerta a la posibilidad de entablar conversaciones.

El caso de Chubut, donde gobierna Ignacio Torres del PRO, todavía es un enigma. Si bien, el mandatario provincial se mostró crítico a acordar en 2025, desde la provincia sostienen que se trata de una elección distinta bajo contextos diferentes y no le cierran la puerta a la posibilidad.

Las provincias que se encuentran en un punto medio

En un gris figuran Salta, Jujuy, Santa Cruz, Neuquén y Río Negro. En Balcarce 50 remarcan que antes de sentarse a cerrar acuerdos, deben tratar varios proyectos en el Congreso por lo que ven con buenos ojos encarar las negociaciones pasada la etapa legislativa.

Sin embargo, desde el entorno del asesor presidencial, Santiago Caputo, contraponen la necesidad de establecer acuerdos macro para blindar la gobernabilidad de la gestión.

Desde el armado vaticinan una elección de modelos de país, no tan concentrada en los nombres propios, por lo que destacan como atributo las provincias que comparten la herramienta electoral como lo es la Boleta Única de Papel (BUP), una de las claves que impulsan, y la simplificación del sistema electoral actualmente marcado por la eliminación de las PASO y la Ley de Lemas.

La determinación de expandir los entendimientos es transversal a la interna. Lo que difiere es la estrategia que desplegará el oficialismo para acercar posturas con los gobernadores aliados, lo que podría reeditar viejas diferencias probadas en 2025.