El presidente argentino estuvo en la asunción de su par boliviano. Foto: Oficina Presidencia

El gobierno de Javier Milei intervino en una creciente disputa diplomática entre Bolivia y el Reino Unido originada tras un acto conmemorativo por el 2 de abril en La Paz en el marco del Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas. La Cancillería argentina salió en defensa del viceministro boliviano Carlos Paz Ide y calificó como “expresiones desafortunadas” las críticas vertidas por el embajador británico en ese país, Richard Porter.

“La República Argentina agradece profundamente el histórico y valioso respaldo del Estado Plurinacional de Bolivia a los legítimos derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, expresado en diversos foros multilaterales y regionales, y a nivel bilateral”, introdujo Cancillería en el comunicado.

“El Reino Unido invoca reiteradamente el principio de libre determinación de los pueblos como argumento para evitar el diálogo. Ese principio, esencial en tantos procesos de descolonización, no resulta aplicable a la Cuestión Malvinas: ninguna de las resoluciones de la Asamblea General o su Comité Especial de Descolonización refiere a dicho principio”, sostuvo. “No existe allí un pueblo colonizado con derecho a decidir su estatus internacional. Existe, sí, una población establecida por la potencia ocupante, luego de la expulsión de la población y autoridades argentinas en 1833. En este contexto, el supuesto “referéndum” de 2013, realizado sin intervención de la Asamblea General, carece de validez y no alteró en modo alguno la situación existente", añadió el Gobierno.

“La Argentina manifiesta una vez más su disposición a reanudar las negociaciones bilaterales con el Reino Unido que permitan encontrar una solución pacífica a esta disputa de soberanía, conforme lo establece la resolución 2065 de la Asamblea General2, cerró.

Cabe recordar que el conflicto se desató en la Plaza General San Martín de la capital boliviana. Allí, Paz Ide reafirmó el apoyo histórico de su nación al reclamo argentino lo que provocó una airada reacción de Londres.

Rodrigo Paz Pereira, presidente de Bolivia. Foto: REUTERS

Es por eso que desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia ratificaron la postura de su funcionario. “La causa de las Malvinas no solo corresponde a la Argentina, sino que constituye también una causa regional, sustentada en principios del derecho internacional como la integridad territorial, el respeto a la soberanía de los Estados y la solución pacífica de las controversias”, indicaron desde el área.

Además, el gobierno de Luis Arce remarcó que “continuará acompañando a la hermana República Argentina en esta causa, en coherencia con su vocación integracionista, solidaria y de compromiso con la paz”.

La respuesta del Reino Unido a Bolivia por Malvinas: “Decepcionante e inaceptable”

El embajador Richard Porter tildó el posicionamiento boliviano de “decepcionante e inaceptable en los asuntos soberanos del Reino Unido”.

El diplomático lo hizo tras el posicionamiento de Bolivia en favor de Malvinas.

A través de un video oficial grabado frente a la cancillería local, Porter fue tajante y lanzó: “Las islas Falkland son británicas, su soberanía no está en cuestión. En 2013, sus habitantes expresaron libre y democráticamente su voluntad en un referéndum, el 99,8 % votó por seguir siendo británicos”.