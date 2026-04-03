Un consorcio de medios expuso un presunto pago de notas periodísticas por parte de Rusia en contra del Gobierno:

Javier Milei Foto: X Milei

Una investigación internacional de periodismo basada en la filtración de un informe de inteligencia ruso sacó a la luz una presunta campaña de desinformación a gran escala ejecutada por un grupo de tareas denominado “La Compañía”. La maniobra tuvo en la lupa al gobierno de Javier Milei financiando contenidos en medios locales para desprestigiar su imagen pública.

El documento filtrado, analizado en el país por el sitio Filtraleaks, se detalló una inversión de al menos 283 mil dólares destinada a la publicación de más de 250 notas y artículos de opinión en 23 portales digitales argentinos. La investigación, firmada por los periodistas Santiago O’Donnell, Diana Cariboni y Sofía Álvarez Jurado, reveló que la supuesta ofensiva comenzó en abril de 2024 y se mantuvo activa durante al menos seis meses, cuyo propósito era desacreditar la gestión en momentos donde Argentina profundizaba su respaldo a Ucrania en el conflicto con Rusia.

“El espionaje que ha trascendido es de una gravedad institucional pocas veces vista en la historia. Los ‘periodistas’ y ‘medios’ vinculados a esto son sólo la punta del iceberg de algo mucho más grande”, lanzó Milei en su cuenta oficial de Twitter. “Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para identificar a todos los actores directos e indirectos que participaron de esta red de espionaje ilegal”, agregó.

Los detalles de la presunta campaña en contra de Milei

La operatoria no se limitó al plano digital. Según el informe, la campaña incluyó acciones de propaganda en el ámbito deportivo con pagos a la hinchada de Huracán para exhibir una bandera durante un partido de Copa Argentina. El trapo mostraba la insignia de Ucrania tachada junto a la leyenda “Sí al fútbol, no a la guerra”.

El archivo de inteligencia, que consta de 1.431 páginas, expuso las actividades de “La Compañía” no solo en Argentina, sino también en África y el resto de América Latina. La información fue compartida por el medio africano The Continent a un consorcio de investigación global que incluye a OpenDemocracy (Gran Bretaña), Dossier Center e iStories (Rusia), All Eyes on Wagner y Forbidden Stories (Francia), además del capítulo local en Filtraleaks.

El presidente habló del fallo de la Justicai de EEUU a favor de Argentina en el Caso YPF. Foto: Captura de pantalla Oficina del Presidente

Ante la difusión de los datos, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) validó la veracidad de la campaña a través de un comunicado oficial. El organismo informó que ya se había dado intervención a la Justicia Federal y al Ministerio Público Fiscal en octubre de 2025 tras detectar las primeras irregularidades en la comunicación pública nacional.