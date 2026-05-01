Alivio para los usuarios: las empresas de colectivos anticipan mejoras en el servicio. Foto: NA

El servicio de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa semanas de incertidumbre, con demoras, menor frecuencia y preocupación entre los usuarios. En este contexto, las empresas del sector y el Gobierno nacional buscan destrabar un conflicto clave: el pago de subsidios atrasados que impactan directamente en el funcionamiento del sistema.

Tras una reunión con la Secretaría de Transporte, las cámaras empresarias confirmaron que se alcanzó un principio de acuerdo que permitiría mejorar progresivamente el servicio. Según indicaron, el compromiso oficial de cancelar parte de la deuda abre la puerta a una recuperación paulatina de las frecuencias.

Alivio para los usuarios: las empresas de colectivos anticipan mejoras en el servicio. Foto: X @CiudadDeBondis

“La frecuencia de los colectivos va a ir mejorando”, afirmó el presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor, Luciano Fusaro. Y agregó: “Como va a entrar una parte importante de la deuda, la frecuencia va a tender a mejorar”.

El principal reclamo del sector es el pago de unos $128.000 millones en subsidios atrasados. Esta deuda se acumula en un contexto de aumento sostenido de los costos, especialmente por el precio del combustible, que afecta directamente la operación diaria del servicio.

Si bien el compromiso del Gobierno representa un alivio parcial, desde las empresas advierten que la situación sigue siendo delicada. “Estamos lejos de normalizar la situación, estamos todos haciendo el máximo esfuerzo que se puede”, sostuvo Fusaro.

La intención es destrabar el conflicto económico en medio de la crisis del sector. Foto: Secretaría de Transporte

Menos colectivos y servicio reducido

En las últimas semanas, varias empresas se declararon en estado de emergencia y comenzaron a aplicar medidas de “racionalización del servicio”. Esto se tradujo en una reducción de frecuencias, principalmente fuera de los horarios pico, lo que generó mayores tiempos de espera y complicaciones para los pasajeros.

La expectativa ahora está puesta en que el ingreso de fondos permita revertir este escenario de forma gradual en los próximos días. Como parte del acuerdo, se definió la creación de una mesa técnica entre funcionarios y representantes del sector. El objetivo será analizar el funcionamiento del sistema, revisar el esquema tarifario y evaluar posibles cambios en el marco regulatorio.

Desde el Gobierno señalaron que la intención es “ordenar criterios y robustecer el sistema”, en un contexto donde el transporte público enfrenta desafíos estructurales.

Alivio para los usuarios: las empresas de colectivos anticipan mejoras en el servicio. Foto: NA

Tarifas: qué pasará con el boleto de colectivos a partir de mayo 2026

En paralelo, se confirmó que a partir de este 1° de mayo aumentará el boleto mínimo en la Ciudad de Buenos Aires, que pasará de $715,24 a $753,74. Este ajuste responde a una fórmula que combina la inflación con un incremento adicional del 2%.

Por el momento, no está previsto un aumento inmediato en las líneas de jurisdicción nacional, aunque el tema sigue en análisis. La reunión entre el Gobierno y las empresas fue la tercera en el último mes, lo que refleja la complejidad del conflicto. Ambas partes acordaron continuar las negociaciones en mayo, con la expectativa de avanzar hacia una solución más estable.