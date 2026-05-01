Mensaje de Javier Milei por el Día del Trabajador. Foto: Captura de video.

Este 1 de mayo, Javier Milei compartió un mensaje en sus redes sociales en conmemoración al Día del Trabajador.

El posteo desea un “feliz día del trabajador”, acompañado por dos siglas que lo acompañan en su mandato: “MAGA” y “VLLC”.

Además, compartió un video animado en el que se lo puede ver personificado como Lego ensamblando piezas que, a medida que se acumulan, forman el mapa de la Argentina.

Sobre esos bloques se leen logros frases que destaca como logros de su gestión como “Más Libertad”, “Baja Inflación”, “Menos Ministerios”, “Reforma Laboral”, “Apertura Económica” y “Fin de los piquetes”.

Mensaje de Javier Milei por el Día del Trabajador. Foto: Captura de video.

El video cierra con dos mensajes: “Feliz día al que trabajó para reconstruir este país, un bloque a la vez” y “Feliz Día del Trabajador, Presidente Milei”.