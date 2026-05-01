Manuel Adorni. Foto: NA

Manuel Adorni rompió el silencio luego de su exposición en Diputados y afirmó que la causa en la que se lo investiga por compras de departamentos “no tiene gollete” y aseguró que no conoce Disney, en respuesta a una nueva denuncia realizada por el diputado Rodolfo Tailhade.

“La causa no tiene gollete y no va a prosperar de culpabilidad. Es una causa que no tiene ningún sustento. No quiero pecar en entrar a interferir en la causa, pero no solo que no soy culpable, sino que va a quedar todo demostrado en la Justicia”, dijo el jefe de Gabinete en declaraciones a El Observador.

Con respecto a la denuncia de Tailhade, Adorni explicó: “Estuvieron diciendo que fui a Disney. No conozco, no fui nunca. Dijeron que en 2024 estuve en Río, y hace 15 años no voy a Río. Dijeron que me fui a Aruba en primera clase y no chequearon que en ese vuelo no había primera clase”.

A su vez, sostuvo que los viajes que sí realizó fueron “personales” y que no se arrepiente de “brindarle” a su hijos y familia “unos dias de vacaciones”. Y se preguntó: “¿Estamos todos locos, de qué estamos hablando?”.

Además, reiteró que no analizó presentar la renuncia por las denuncias en su contra. Y agregó: “Jamás voy a ceder ante las presiones, ni el Presidente, ni Karina Milei, ni ninguno de los ministros”.

También negó ser propietario de una offshore en el exterior en sociedad con Marcelo Grandio, tal como denunció en Comodoro Py la diputada Marcela Pagano.