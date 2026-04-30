Javier Milei, presente en los ejercicios navales conjuntos con Estados Unidos:

Javier Milei en el portaaviones USS Nimitz. Foto: NA

Javier Milei viajó a Mar del Plata para participar de ejercicios navales conjuntos con Estados Unidos tras la llegada del portaviones USS Nimitz.

Esta actividad estuvo organizada por el Comando Sur de Estados Unidos y la Embajada estadounidense, junto a la Armada Argentina, en aguas del Atlántico Sur, con el objetivo de reforzar la cooperación militar y la interoperabilidad entre ambas fuerzas.

Javier Milei en Mar del Plata por las operaciones militares conjuntas con EEUU. Foto: NA

Los ejercicios incluyen operaciones de búsqueda y rescate, defensa aérea con aviones F-18 y tácticas navales en columna frente a las costas de La Feliz y Necochea.

Esta participación es considerada un gesto clave de alineamiento geopolítico con los Estados Unidos por parte del Gobierno Nacional.

Javier Milei en Mar del Plata por las operaciones militares conjuntas con EEUU. Foto: NA

El traslado del mandatario se llevó a cabo de un Grumman C-2 Greyhound estadounidense, la aeronave de transporte que opera desde y hacia la cubierta del portaaviones; su visita coincidió con una demostración aérea de aviones F-18 y helicópteros MH-60 Seahawk, que forma parte del programa del último día de ejercicios.

Junto al Presidente viajaron el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro de Defensa, Carlos Presti; el jefe del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Dalle Nogare; y el jefe de la Armada, Juan Carlos Romay.