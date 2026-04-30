Manuel Adorni, jefe de Gabinete. Foto: Presidencia

Luego de la fallida conferencia de prensa en la que intentó dar explicaciones sobre el presunto enriquecimiento ilícito por el que es investigado, el vocero presidencial Manuel Adorni se mantuvo en silencio frente a los medios.

Su reaparición pública se produjo recién este miércoles, cuando se presentó en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina para brindar su informe de gestión, aunque el eje del debate estuvo atravesado por la causa judicial que impulsa el juez federal Ariel Lijo.

El funcionario evitó el contacto con la prensa desde que estalló el escándalo, en medio de crecientes cuestionamientos políticos y judiciales. Sin embargo, el Gobierno busca retomar la iniciativa comunicacional en un contexto de fuerte presión pública.

El Gobierno reabre la sala de periodistas en Casa Rosada

Según pudo confirmar ‘Infobae’, el Ejecutivo decidió reabrir la sala de periodistas de la Casa Rosada, que permanecía cerrada desde el 23 de abril tras un incidente con el canal ‘TN’. En ese marco, se anunció que el jefe de Gabinete volverá a brindar una conferencia de prensa.

El funcionario evitó el contacto con la prensa desde que estalló el escándalo por supuesto enriquicimiento ilícito. Foto: NA

La cita será el próximo lunes 4 de mayo a las 11:00 de la mañana, en lo que se espera sea el primer contacto formal con los medios tras varios días de tensión institucional.

El conflicto con TN y las razones del cierre

El cierre de la sala de periodistas se produjo luego de que se difundieran grabaciones realizadas en los pasillos internos de la Casa Rosada, que fueron emitidas por ‘TN’ en un programa dominical. Desde el Ejecutivo sostuvieron en ese momento que el hecho “compromete la seguridad nacional” y constituye una violación a las normas de comportamiento dentro del edificio gubernamental.

La decisión de reabrir el espacio para la prensa marca un intento del Gobierno por normalizar el vínculo con los medios, en medio de una crisis que aún no encuentra resolución y que mantiene a Adorni en el centro de la escena política.

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