El encuentro se llevó adelante en el marco de la implementación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Foto: Cuenta de Twitter de Pablo Quirno

Javier Milei recibió a Ian Sielecki, embajador argentino en Francia, en coincidencia con el inicio de la aplicación provisional del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. El encuentro se llevó a cabo este viernes 1° de mayo y participó también el canciller Pablo Quirno, en una jornada donde el presidente formó parte de una teleconferencia junto a líderes del bloque sudamericano y las máximas autoridades europeas, entre ellas, Ursula von der Leyen y Antonio Costa.

El acuerdo comercial sellado el pasado 17 de enero entró en vigencia este 1° de mayo. Según los lineamientos técnicos, el pacto impactará de la siguiente manera:

Cubre liberalización comercial y de inversiones

prevé una desgravación arancelaria en un plazo de 15 años

Comienza a desmantelar obstáculos no arancelarios tanto en bienes como en servicios

Además, el esquema contempla la eliminación progresiva de aranceles sobre el 92% de las importaciones por parte de la Unión Europea y acceso preferencial para otro 7,5% mediante cuotas. En paralelo a la agenda europea, Milei mantuvo una conversación con el primer ministro de Canadá, Mark Carney. Ambos mandatarios coincidieron en impulsar las tratativas para un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y el país norteamericano, cuyas conversaciones formales se encuentran abiertas desde 2018.

Desde Canadá se resaltó la relevancia del bloque sudamericano definido como la quinta economía del mundo por su tamaño agregado. El diálogo bilateral también incluyó:

Minería e Inversiones : se analizó el rol de Canadá como inversor clave en la minería local y la expansión en energía y minerales críticos.

Defensa: se abordó el vínculo en la industria de defensa y la realización de próximos operativos conjuntos.

El presidente participó de la ceremonia realizada el sábado 17 de enero. Foto: REUTERS

A pesar de la apertura, el frente francés se mantiene como uno de los más complejos. El gobierno de Emmanuel Macron históricamente se expresó históricamente con reparos debido al impacto potencial sobre su sector agropecuario. Dado que la aplicación del tramo comercial es provisoria, desde el gobierno de Javier Milei deberá gestionar el proceso mientras persisten objeciones judiciales y políticas en las instituciones europeas. El gran reto para la administración libertaria será traducir esta apertura formal en flujos reales de exportaciones e inversiones, al tiempo que intenta integrar a Canadá en una agenda de expansión comercial cada vez más ambiciosa.

El Gobierno congeló el diálogo con la CGT: de qué se trata la reforma sindical que proyecta para el segundo semestre del 2026

El Gobierno decidió no tender puentes con la CGT en un contexto marcado por la reciente movilización de la central obrera en Plaza de Mayo, donde los secretarios generales lanzaron duras advertencias contra la gestión de Javier Milei,. El Ejecutivo ya se encuentra diseñando una reforma sindical, cuya presentación está prevista para el segundo semestre del 2026.

En las oficinas de Casa Rosada, aseguran que no existen canales de comunicación activos ni encuentros en agenda con la CGT. La postura política es firme no reabrir una instancia de diálogo formal mientras persista la parálisis de la Reforma Laboral por las presentaciones en Tribunales. La lectura oficial es que la confrontación llegó a un punto de no retorno. “Judicializaron todo”, sostuvieron a TN desde el Gobierno en referencia a la resistencia gremial.