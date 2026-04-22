Atentado en Colombia, balearon al senador Miguel Uribe Turbay. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

En un operativo conjunto realizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las fuerzas de seguridad detuvieron a un ciudadano colombiano sobre quien pesaba una circular roja de Interpol. El individuo, identificado como Brayan Ferney Cruz Castillo, está acusado de haber formado parte del entramado logístico que terminó con la vida del senador y precandidato a presidente de Colombia Miguel Uribe Turbay, un crimen que conmocionó al país cafetero durante 2025.

La captura fue el desenlace de una exhaustiva investigación dirigida por la fiscal general Tamara Ahimará Pourcel, titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Corrientes, con la colaboración del auxiliar fiscal Juan Martín Mariño Fages. El detenido, identificado como Brayan Ferney Cruz Castillo, se encuentra bajo la órbita del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, organismo que llevará adelante el proceso de extradición.

Video: TN.

El magnicidio de Uribe Turbay se produjo tras un ataque a balazos el 7 de junio de 2025 en Bogotá durante un acto de campaña. El legislador falleció dos meses después debido a las lesiones sufridas y la justicia colombiana sostuvo que el atentado fue obra de una organización criminal compleja, cuyo rol de Cruz Castillo habría sido fundamental en el soporte logístico.

La pista clave para localizarlo en Argentina fue el análisis de direcciones IP que permitieron situarlo en el país. Ante este hallazgo, la fiscalía coordinó tareas con la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO) y el Escuadrón Buenos Aires de Gendarmería Nacional, activando de inmediato los protocolos de cooperación internacional.

El perfil del sospechoso reveló que su estancia en el país era sumamente irregular. Según la Dirección Nacional de Migraciones, Cruz Castillo ya contaba con una orden de expulsión vigente tras haber sido arrestado anteriormente en una causa por robo en territorio porteño. Fue precisamente ese antecedente el que permitió su captura por los siguientes hechos cronológicos:

El 20 de abril de 2026 , el imputado había acordado un juicio abreviado ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 28 por dicha causa de robo.

Al conocerse este movimiento, la fiscalía notificó al tribunal sobre la alerta roja de Interpol y el pedido de captura emitido por las autoridades de Bogotá.

Finalmente, el arresto se concretó este miércoles 22 de abril en los tribunales de la calle Paraguay al 1500, cuando el implicado se presentó para formalizar su situación legal previa.

Miguel Uribe Turbay. Foto: captura de video

En el procedimiento, intervinieron especialistas de las divisiones de Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones junto con Seguridad y Custodia del Poder Judicial de la Policía Federal. Ahora la Justicia argentina deberá resolver los plazos para su traslado a Colombia, donde enfrentará cargos por su presunta vinculación con uno de los crímenes políticos más graves de los últimos tiempos.

Muerte de Miguel Uribe Turbay: Marco Rubio exigió justicia por el crimen del candidato presidencial colombiano

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, mostró su “tristeza” por la confirmación de la muerte del senador colombiano y aspirante a presidente, Miguel Uribe Turbay, quien había sufrido un atentado el pasado 7 de junio mientras daba un mitin y fue alcanzado por una bala que dio en su cabeza.

“Muy entristecido al conocer la trágica muerte del senador colombiano Miguel Uribe Turbay. Los Estados Unidos acompañan en solidaridad a su familia, al pueblo colombiano, y demandan junto con ellos justicia para los responsables”, escribió Rubio en un breve mensaje que compartió a través de su cuenta de X.