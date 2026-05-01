La Cena de Gala de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) se llevó adelante en en Mar-a-Lago, Florida. Foto: Prensa Gobierno

Javier Milei aceptó la invitación del Instituto Milken y volverá a desembarcar en Estados Unidos por cuarta vez en el año. El presidente argentino será orador el miércoles 6 de mayo en la 29.ª Conferencia Global de este centro de pensamiento que reúne a referentes de la tecnología, las finanzas y el ámbito político luego de presenciar el informe de gestión de Manuel Adorni en el Congreso y de realizar una visita fugaz al portaaviones nuclear USS Nimitz en el Atlántico Sur.

Aunque el momento exacto de su despegue desde Argentina no fue ratificado, fuentes diplomáticas indicaron a Infobae que la comitiva incluirá al canciller Pablo Quirno y al embajador Alec Oxenford. Se prevé que el arribo se produzca entre la noche del martes 5 y el miércoles 6.

Bajo la consigna “Liderando en una nueva era”, el encuentro buscará plantear soluciones a los retos mundiales contemporáneos. Cabe recordar que en mayo de 2024, durante la edición número 27 del evento, el presidente argentino sostuvo ante el auditorio que “Argentina tiene todas las condiciones para ser la nueva meca de Occidente”. En 2025, el mandatario también tuvo una breve intervención frente a altos ejecutivos de firmas de peso global como JPMorgan, Amazon Web Service, Chevron y Globant.

El presidente disertó en la inauguración del evento en Nueva York. Foto: Prensa Gobierno

La noticia se dio a conocer a pocos días de su estancia a bordo del USS Nimitz el pasado jueves 30 de abril en el contexto de las maniobras navales Passex 2026 coordinadas por el Comando Sur de los Estados Unidos. En aquella ocasión, estuvo acompañado por Karina Milei y el embajador Peter Lamelas.

Además, esta visita a Los Ángeles se suma a la reciente gira por Miami y Nueva York de principios de marzo de 2026, donde dio inicio a la Argentina Week 2026. En la apertura de aquel evento, el líder de La Libertad Avanza enfatizó que “la Argentina tiene todo dado para emprender un proceso de convergencia económica que nos coloque a la par de las grandes potencias del mundo”.

El presidente argentino brindó un breve discurso. Foto: Prensa Gobierno

Milei viajará por tercera vez en el año a Estados Unidos: en qué eventos estuvo

Washington (19 de febrero): para la Junta de la Paz liderada por Donald Trump.

Miami (8 de marzo): en la cumbre “Escudo de las Américas”.

Nueva York (del 9 al 11 de marzo): para la inauguración de la Argentina Week.

Desde que asumió la presidencia, Estados Unidos se convirtió en su destino predilecto con al menos 16 viajes registrados. Su actividad internacional más reciente tuvo lugar en Israel a mediados de abril, donde recibió la Medalla de Honor de manos del presidente Isaac Herzog. Además, en la Universidad de Bar-Ilan, fue condecorado como doctor Honoris Causa tras una disertación sobre lo que definió como “el paraíso capitalista”.