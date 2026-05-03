Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza. Foto: Cuenta de Twitter de Alfredo Cornejo

Durante la inauguración de las sesiones ordinarias en la Legislatura provincial, el gobernador Alfredo Cornejo envió un contundente gesto de apoyo a la gestión de Javier Milei, alineando su discurso con las políticas del Gobierno nacional al sostener que “todos sabemos que para crear más empleo se necesita un contexto de racionalidad económica”. En su intervención, el mandatario radical argumentó que la “Argentina asiste a un cambio de modelo que Mendoza viene acompañando”, basándose en la premisa de que “el ordenamiento macroeconómico es la condición primaria para que exista confianza y estabilidad, para que vuelva la inversión, para que el sector privado recupere capacidad de decisión y se abran oportunidades reales de crecimiento”.

Cornejo enfatizó que la transformación del Estado, orientada a la eficiencia y la transparencia, “dejó de ser una expectativa para convertirse en una realidad concreta: competencia real, transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos”. Respecto al desarrollo de los recursos naturales, el gobernador fue tajante al afirmar que “la Vaca Muerta mendocina ha dejado de ser expectativa geológica para convertirse en una oportunidad concreta, creciente y estratégica”, vinculando este avance a una planificación estatal que favorece la llegada de capitales.

Al realizar un balance de su administración, el titular del Ejecutivo provincial destacó la solidez de las cuentas públicas y el alivio fiscal:

La inversión en infraestructura se mantuvo alta, dado que “la obra pública provincial alcanza el 14,5% del total de gastos”, demostrando capacidad de ejecución aun frente a la retracción nacional.

En materia impositiva , celebró que “la presión fiscal continúa su sendero de baja, habiendo devuelto más de 1.000 millones de dólares a los contribuyentes luego de años de baja de impuestos distorsivos”.

Sobre el mercado laboral, subrayó que “Mendoza registra una desocupación del 6,7%, que la ubica por debajo del promedio nacional y del de Buenos Aires y Córdoba”, posicionando a la provincia como un polo competitivo y un destino turístico de relevancia internacional.

En el eje de la seguridad pública, Cornejo reafirmó su postura de firmeza al advertir que “en Mendoza tenemos claro el rumbo: el orden no se negocia y la seguridad es prioridad”. Sin emargo,, mantuvo la cautela sobre los indicadores del área, señalando que “nuestro plan está mostrando resultados” pero aclarando que “sabemos que detrás de cada cifra hay una víctima; por eso los datos no son para celebrar, sino para medir avances y reconocer lo que falta”.

Finalmente, cerró su discurso con una convocatoria a la integración productiva, asegurando que “no se trata de que el Estado elija ganadores. Se trata de que toda la provincia –sus empresas, sus productores, sus universidades, sus trabajadores y sus emprendedores– pueda ser simultáneamente protagonista de una nueva etapa de crecimiento”.