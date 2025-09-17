Conferencia Anual de Redes de Gobierno y Ciudades Inteligentes: Telecentro dijo presente

El mega evento de innovación se realiza en Luján de Cuyo, Mendoza. El Gobernador Alfredo Cornejo destacó la digitalización de la provincia.

Conferencia Anual de Redes de Gobierno y Ciudades Inteligentes Foto: Prensa

Telecentro se hizo presente en la Conferencia Anual de Redes de Gobierno y Ciudades Inteligentes que se realiza en Luján de Cuyo, Mendoza, con la participación del sector púbico y las empresas más importantes del rubro tecnológico.

Uno de los oradores del evento fue el Gobernador Alfredo Cornejo, quien contó los avances de digitalización en los servicios provinciales.

En la Provincia de Mendoza se realiza la Conferencia Anual de Redes de Gobierno y Ciudades Inteligentes

“Hemos desarrollado un ecosistema digital de interoperatiblidad en donde tenemos ya 34 miembros -entre ellos municipios-con 434 servicios. En los que va de 2025 tiene 38 millones de transacciones”, destacó.

“No hay otra forma de bajar el gasto para poder bajar impuestos que generando eficacia en los servicios, legitimidad -que la gente se sienta representada por esos servicios- y eficiencia. Y el logro de eficiencia sin duda alguna se alcanza con desarrollar todas estas herramientas de gobernanza que ofrece la tecnología actual", sumó Cornejo.

En tren al aeropuerto

“Somos la primera ciudad del interior de Latinoamérica, con más de un millón de habitantes, que tendrá el tren en el aeropuerto”, destacó también Cornejo. Este nuevo tramo ferroviario serán treinta y tres kilómetros de tren de cercanía, integrados a la red existente.