El presidente de Argentina, Javier Milei. Foto: REUTERS

Javier Milei mantuvo una comunicación telefónica con el primer ministro de Canadá Mark Carney en un contexto donde Ottawa volvió a priorizar su relación con el Mercosur. Esta gestión se alineó con el reciente contacto entre las carteras de comercio de ambos países, donde se confirmó la voluntad de progresar hacia un tratado de libre comercio, proceso que se inició formalmente en 2018 y que sigue vigente en la agenda canadiense.

El interés económico es tangible: el intercambio de mercaderías entre Canadá y el Mercosur alcanzó los CA$15.800 millones en 2024, mientras que el comercio bilateral con Argentina ascendió a $2.800 millones en 2025, marcando un crecimiento del 8,9% interanual. Para Carney, el acercamiento respondió a una necesidad de seguridad nacional tratándose de diversificar su red de socios para disminuir la dependencia de un mercado único.

Mark Carney, primer ministro de Canadá. Foto: REUTERS

De esta manera, el objetivo de Canadá es incrementar significativamente sus exportaciones fuera de Estados Unidos con una meta adicional de US$300.000 millones. En este marco, tanto Argentina como el país norteamericano identificaron áreas de cooperación urgente:

Minerales críticos : existe un convenio de colaboración vigente desde marzo de 2025 para robustecer las cadenas de suministro y fomentar el valor agregado.

Energía y Defensa : se consideran sectores prioritarios donde la Casa Rosada espera capturar inversiones genuinas y dinamizar proyectos paralizados.

Inversión extranjera: se destacó el rol creciente del capital canadiense en territorio argentino como motor de desarrollo.

La interlocución con Carney no representó una distancia respecto a Estados Unidos, sino más bien la apertura de una vía complementaria en América del Norte. Argentina se presenta como un proveedor confiable de recursos estratégicos para un socio del G7 que busca asegurar su abastecimiento de energía y minerales de forma explícita mientras reduce sus vulnerabilidades comerciales globales.

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