El presidente cantó "Libre" en pleno acto. Foto: Captura de pantalla

Javier Milei participó de la celebración del 78° aniversario del Día de la Independencia de Israel y en primera instancia, le agradeció a las autoridades por la invitación. El presidente argentino reafirmó su relación con el país de Medio Oriente y en medio del furor por los festejos, cantó Libre, luego citó una frase de José de San Martín y se mostró optimista con el traslado de la Embajada Argentina a Jerusalén “tan pronto como las condiciones lo permitan“.

El mandatario estableció una distinción conceptual entre las relaciones diplomáticas convencionales y el vínculo que une a ambos países. “En esta vida hay socios y hay amigos. Los socios se unen momentáneamente por un interés utilitario; los amigos, en cambio, forjan lazos inquebrantables para toda la vida, unidos por valores morales compartidos”, definió para luego sentenciar que “Argentina e Israel no son meramente socios, son naciones amigas”. Cabe resaltar que previo a su alocución, Milei cantó y bailó Libre de Nino Bravo.

Uno de los momentos de mayor carga simbólica ocurrió cuando el líder de La Libertad Avanza procedió al encendido de la duodécima antorcha, la cual representa la unidad de las tribus del pueblo judío. Al respecto, manifestó su gratitud por protagonizar ese cierre de ciclo y trazó un paralelismo histórico-religioso: “La luz que irradian estas antorchas me recuerda a los valientes Macabeos. De ellos aprendimos que la victoria en el campo de batalla no se da por la cantidad de soldados, sino por las fuerzas que vienen del cielo”.

En sintonía con su retórica habitual, Milei vinculó las enseñanzas de Janucá -donde la luz triunfa sobre las tinieblas- con el legado de José de San Martín. Para reafirmar su postura sobre la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, evocó la máxima sanmartiniana: “Quiero traer una enseñanza del General San Martín, padre de la independencia argentina. Él dijo ‘seamos libres, que lo demás no importa nada’”.

El presidente argentino participó de la ceremonia por el Día de la Independencia de Israel. Foto: REUTERS

En última instancia, Milei concluyó su intervención reiterando su compromiso de “trasladar la Embajada Argentina a Jerusalén, la capital espiritual de esta Nación, tan pronto como las condiciones lo permitan”. El cierre, fiel a su estilo, combinó su tradicional arenga libertaria con el deseo de prosperidad para ambos estados. “¡Viva la libertad, carajo! Am Israel Jai”, exclamó ante la ovación de los presentes, entre los que se encontraban el primer ministro Benjamin Netanyahu y el presidente Isaac Herzog.

A un año de su muerte, Milei reveló lo que le dijo el Papa Francisco tras llamarlo “el representante del maligno en la Tierra”: “Le pedí perdón”

Javier Milei recordó al Papa Francisco en el marco del aniversario de su fallecimiento. El presidente argentino utilizó sus redes sociales para brindar un mensaje y reveló la charla que tuvieron en febrero de 2024 luego de que lo haya llamado “el representante del maligno en la Tierra”.

“Aquí con el argentino más importante de toda la historia. Abrazo a la distancia Santo Padre”, expresó Milei en horas de la mañana de este martes 21 de abril a través de su cuenta oficial de Twitter, mientras se encuentra en Israel. El líder de La Libertad Avanza publicó este mensaje acompañado de imágenes de su visita al Vaticano en febrero de 2024.

Luego del comentario de una persona que le reclamó haberlo llamado “el representante del maligno en la Tierra”, el presidente le respondió. “En esa misma visita le pedí perdón por mi error y su respuesta fue propia de un grande: ‘No te calentés, todos hacemos boludeces de chico’ ¡Ciao!“, se defendió. Cabe recordar que el comentario del presidente contra Francisco se dio en una entrevista brindada en 2020, cuando tenía 49 años.