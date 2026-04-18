Caputo se reunió con la titular del FMI en Estados Unidos tras el anuncio del acuerdo con el Gobierno:

El ministro de Economía de la Nación viajó a Washington en el marco del acuerdo del Gobierno con el FMI. Foto: Cuenta de Twitter de Luis Caputo

En el marco de las Reuniones de Primavera, el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo un encuentro de más de una hora con la directora del FMI Kristalina Georgieva. La reunión, calificada por el funcionario como “muy agradable porque hay una relación de confianza”, sirvió para repasar la marcha del plan económico y evaluar el impacto global de la tensión entre Estados Unidos e Irán.

“Está súper impresionada con los logros”, reveló Caputo tras la reunión de este viernes 17 de abril. La relación entre Argentina y el organismo atraviesa un estado óptimo tras alcanzar el “Staff Level Agreement” y se espera que en mayo el directorio apruebe un desembolso de 1.000 millones de dólares destinados a fortalecer las reservas del Banco Central.

Pese a que el dato de inflación del 3,4% en marzo generó malestar en el presidente Javier Milei, el staff técnico del FMI brindó un apoyo cerrado a la gestión. Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental, fue contundente durante la conferencia de prensa en Washington.

El funcionario viajó a Washington durante las Reuniones de Primavera del Banco Mundial y el FMI. Foto: Cuenta de Twitter @AgendaCAF

“Lo que ha sucedido durante el transcurso de este año fue un impulso de políticas muy positivo para el país. Se aprobó el Presupuesto, hubo una importante reforma laboral, las reservas se están acumulando a través de la acción consistente del Banco Central en los mercados. Hay un esfuerzo continuo para eliminar distorsiones en la economía, para abrirla y para aumentar la productividad”, expresó Chalk. El equipo económico argentino coincide con la visión de Georgieva sobre la fragilidad internacional, especialmente ante el bloqueo del estrecho de Ormuz. Caputo ratificó la fortaleza del programa local para mitigar la suba mundial de combustibles derivada del conflicto bélico.

Por su parte, Luis Cubeddu, responsable del “Caso Argentino” en el FMI, vaticinó una mejora en los precios para el corto plazo. “Proyectamos que un proceso de desinflación tendrá lugar en los meses venideros. Los indicadores de alta frecuencia para abril sugieren que ese es el caso. Eso estará respaldado por políticas prudentes en el lado fiscal con un ancla fiscal muy sólida”, dijo.

En última instancia, Cubeddu concluyó con una perspectiva favorable sobre las metas de precios. “Las expectativas de inflación a doce meses se mantienen relativamente bien ancladas, y están en el rango de alrededor del 25 por ciento”, cerró.

Desde EEUU, Caputo reafirmó el plan económico del Gobierno con la promesa de la baja de impuestos: “Ahora estamos en una posición mucho mejor”

En el marco de las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial, la cúpula económica argentina encabezó un encuentro con inversores para detallar los avances del programa financiero. El ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, confirmaron que el plan oficial no sufrirá desviaciones y que el foco está puesto en la recuperación de la competitividad.

Durante su presentación, Caputo enfatizó que la prioridad del Ejecutivo es “reducir lo que llamamos el costo argentino” y precisó que para lograrlo se apuntará a tres ejes. “Bajar impuestos, reducir regulaciones y mejorar la logística”, detalló.

El ministro subrayó el respaldo político obtenido en las urnas para garantizar la continuidad de las medidas. “Esta es la primera vez que tomamos este camino y no nos vamos a mover ni un centímetro de él para continuar con nuestras reformas estructurales. Ahora estamos en una posición mucho mejor porque después de las elecciones de medio término tenemos un Congreso mucho más alineado con nuestras políticas. Así que eso también nos permitirá seguir enviando leyes al Congreso para continuar en este camino de reformas”, insistió.