ARSAT. Foto: ARSAT

La Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT) registró un pico de interés en medio de la detención de su expresidente, Facundo Leal. La compañía estatal es la encargada de coordinar los proyectos tecnológicos más complejos de la región y el análisis de su funcionamiento revela cómo el país distribuye internet, datos y señales televisivas a través de sus propias plataformas terrestres y espaciales

¿Qué es ARSAT y cuándo se fundó?

La firma tecnológica nació formalmente en el año 2006 mediante la sanción de la Ley Nacional 26.092 bajo la figura jurídica de una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. El Estado argentino conserva los derechos de propiedad de la empresa, de modo que las acciones societarias pertenecen al Ministerio de Economía de la Nación y a la Jefatura de Gabinete de Ministros. La creación de este organismo federal garantizó la preservación de las órbitas espaciales asignadas a la República Argentina por la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

¿De quién depende ARSAT actualmente?

La estructura gubernamental ubica a la corporación tecnológica bajo la órbita directa del Poder Ejecutivo Nacional. Las secretarías especializadas supervisan las decisiones comerciales y los planes de inversión del directorio, motivo por el cual los fondos operativos derivan de la facturación de sus propios servicios comerciales a empresas privadas y agencias estatales. Las máximas autoridades de la administración pública nacional designan de manera periódica a los cuadros técnicos y ejecutivos que dirigen las operaciones de la planta industrial.

Arsat

¿Cuáles son las funciones principales de ARSAT?

Las actividades operativas de la organización se dividen en tres grandes áreas estratégicas que abarcan el territorio nacional de forma terrestre y espacial. Los técnicos especializados controlan el funcionamiento de los satélites de la serie ARSAT, que brindan servicios de televisión digital, telefonía e internet de banda ancha en zonas rurales y fronterizas del continente. La infraestructura espacial se complementa con las redes de distribución de datos civiles que vinculan a las distintas provincias argentinas.