El encuentro se llevó a cabo en el Hotel Doral de Miami. Foto: Prensa Gobierno

Javier Milei concretará un nuevo viaje oficial durante la primera semana de julio y la primera escala de la delegación argentina tendrá lugar en la ciudad de Nueva York el próximo 4 de julio durante los festejos del Día de la Independencia de Estados Unidos. Los voceros de la Casa Rosada adelantaron a Infobae que el mandatario planea trasladarse luego hacia otros distritos estratégicos de ese país.

Los festejos en Estados Unidos de este año adquieren una relevancia histórica particular para los sectores más cercanos a Donald Trump, ya que los organizadores locales preparan grandes celebraciones por los 250 años de la Declaración de la Independencia respecto de la corona británica.

Además, el evento se dará en un contexto marcado por la promoción de la emisión de un billete especial con el retrato del actual líder estadounidense. Esta medida rompería una tradición de siglo y medio sin incluir rostros de personas vivas en el papel moneda.

U.S. President Donald Trump shakes hands with Argentina's President Javier Milei as they take part in a charter announcement for Trump's Board of Peace initiative aimed at resolving global conflicts, alongside the 56th annual World Economic Forum (WEF), in Davos, Switzerland, January 22, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst Foto: REUTERS

El viaje de la comitiva del Gobierno coincidirá con el desarrollo del Mundial 2026 y Milei aclaró a su círculo de confianza más íntimo que no asistirá a los estadios para ver los partidos de la Selección Argentina. Según se supo, la agenda presidencial priorizará los encuentros institucionales por encima de la actividad deportiva.

La nueva gira internacional representará la visita número 18 de Javier Milei a Estados Unidos en lo que va de su mandato. La última incursión oficial ocurrió a principios de mayo durante la 29° Conferencia Anual del Instituto Milken y líder de La Libertad Avanza justificó estas recorridas constantes bajo la premisa de captar inversiones extranjeras.

Javier Milei en la "Argentina Week". Foto: Presidencia

En paralelo, se realizó una audiencia clave con legisladores de la Cámara de Representantes norteamericana en la sede de gobierno. El encuentro se llevó a cabo para seguir consolidando la agenda bilateral.

El congresista republicano Mario Díaz-Balart encabezó la comitiva parlamentaria para ratificar su respaldo explícito hacia el programa de reformas económicas del Gobierno. La delegación extranjera estuvo integrada por representantes demócratas y asesores de la Comisión de Presupuesto del Capitolio y el embajador Peter Lamelas coordinó el encuentro para aceitar los lazos comerciales antes del próximo vuelo presidencial.

Javier Milei, ante empresarios en foro económico: “Le devolvimos la libertad a los argentinos”

Javier Milei habló ante empresarios en un foro económico en el que destacó el rumbo de su Gobierno, en un momento en el que busca recuperar la iniciativa y consolidar expectativas sobre la económico.

En esa línea, destacó la baja del riesgo país bajo su gestión y que pretende que todos los argentinos “abracen las ideas de la libertad y entierren al populismo”.

Acto seguido, cuestionó a los medios de comunicación que “atacan” al Gobierno de manera “injustica”, calificó. “Nunca se vio en la historia”, afirmó. Y dijo que la economía se encuentra en muy buen estado. “Se viene expandiendo a 5% anual, estamos quintuplicando el crecimiento”, dijo ante aplausos.