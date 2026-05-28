Javier Milei con gobernadores en la Casa Rosada. Foto: Presidencia

El oficialismo generó un mapa de apoyos a lo largo y a lo ancho del país a pesar de no tener gobernadores propios para poder formular la estrategia política que le permita fortalecer su posición legislativa sin perder de vista los acuerdos electorales rumbo a las elecciones presidenciales de 2027.

Karina Milei habría dictaminado la orden de pactar solo con las provincias que se han mostrado en sintonía con la administración. Y uno de los integrantes de la mesa política comentó: “La línea que impera es la de Karina y quiere acordar con los que valga la pena”, según consignó el medio Infobae. La dirigente de LLA es quien diseña las listas de cara a las próximas elecciones.

Javier Milei y Karina Milei Foto: Presidencia

¿Cuáles son los debates principales camino a las elecciones?

La postura de Luis y Santiago Caputo es contraria a la de Karina Milei ya que buscan trazar alianzas macro con representantes provinciales que permita demostrar “sustentabilidad” con el objetivo de extender el entendimiento al plano legislativo, de gestión y electoral a nivel nación y provincia.

“Hay que acordar con todos los que compartan la agenda del Presidente y garanticen blindaje político”, argumentaron desde ese sector al mismo medio.

Santiago Caputo. Foto: NA

Algunos miembros del oficialismo consideran anticipado el debate electoral a más de un año de los comicios y sin la presencia de los cronogramas electorales definidos. “Los gobernadores no hablan de elecciones. Estamos a un año. Además, hay que ver qué hacen con las elecciones“, comentó una fuente del gobierno a ese portal en medio de las conversaciones respecto de los posibles adelantamientos provinciales en estudio.

El tratamiento de la reforma electoral queda aún pendiente e incluiría la eliminación de las PASO y cambios en el financiamiento del sistema partidario. Estos puntos han sido enviados al Congreso para su discusión y cuya sanción definitiva dependerá del apoyo de los gobernadores.

El ministro del Interior dijo presente en la reunión de la mesa política del Gobierno. Foto: Noticias Argentinas

¿Cuáles son las primeras definiciones electorales de La Libertad Avanza rumbo al 2027?

Desde La Libertad Avanza anticiparon que replicarían la articulación consolidada en las elecciones legislativas de 2025 pero respetando la voluntad provincial de los aliados en caso de que busquen integrarse para consolidar la voluntad reeleccionista de Javier Milei.

Karina Milei logró un principio de pacto en la mesa electoral que incluyó a los gobernadores Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Alfrendo Cornejo (Mendoza). Podría sumarse Claudio Poggi, gobernador de San Luis, en las conversaciones.

Buscan además competir en secciones del mapa en las que el peronismo crítico conduce tales como la provincia de Buenos Aires con Axel Kicillof a la cabeza, La Pampa con la conducción de Sergio Zilotto, Formosa con Gildo Insfrán a la cabeza, La Rioja con Ricardo Quintela como gobernador y Tierra del Fuego con la gobernación de Gustavo Melella.

Karina Milei busca competir con listas propias en provincias grandes como Córdoba y Santa Fe en la que el vínculo con sus gobernadores Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro ha sido fluctuante a lo largo de los dos años de gestión.

Karina Milei Foto: Presidencia

La Ciudad de Buenos Aires es otro territorio en disputa pese al acercamiento del oficialismo con Jorge Macri ya que LLA continúa apuntando a disputarle al PRO la conducción de la Ciudad.

En este sentido, el oficialismo quiere lograr un equilibrio que le permita sancionar las leyes que diseña el Ejecutivo y mantener el canal de diálogo electoral abierto a futuro. Desde Casa Rosada consideran determinante tanto el vínculo con los gobernadores para el avance de la gestión como la ayuda en la proyección de la estrategia política de Milei hacia 2027.