El Gobierno trabaja en cambios para el proyecto de reforma electoral:

La mesa política del Gobierno Foto: prensa Gobierno.

El Gobierno trabaja en los cambios para el proyecto de reforma laboral y comienza a tender puentes para conseguir los votos necesarios en el Congreso.

En ese sentido, Diego Santilli continúa aceitando su vínculo con los gobernadores para que aporten los votos necesarios para las reformas que el Gobierno tiene en carpeta.

En el marco del Congreso Maizar 2026, el funcionario mantuvo un encuentro de trabajo con el mandatario de Catamarca, Raúl Jalil, junto a autoridades provinciales.

Manuel Adorni y Diego Santilli se reunieron con Ignacio Torres y Raúl Jalil. Foto: Presidencia

El integrante del gabinete de Javier Milei apuesta a conseguir los consensos necesarios para que los dirigentes de la oposición permeable al diálogo respalden la reforma electoral.

Participaron además de la reunión el intendente de Los Altos, Raúl Barot; el diputado nacional Sebastián Nóblega; el senador nacional Guillermo Andrada; y la presidenta de la Cámara de Diputados de la Provincia, Paola Fedeli.

Qué contempla el proyecto

El proyecto plantea la eliminación definitiva de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), el cual desde el Ejecutivo afirman que se trata de “un experimento fallido que intentó impulsar la falsa dicotomía de ‘internas abiertas’, que solo en 2023 le costaron a los argentinos $45.000 millones y no sirvieron para dirimir ninguna interna relevante”.

“De acá en adelante, las primarias vuelven a ser un asunto interno de los partidos, no del Estado. Los argentinos no tienen por qué pagar las diferencias internas de los políticos”, añade el documento oficial firmado por el presidente.

La provincia de Buenos Aires va a las urnas Foto: Gobierno de Misiones

Además, el proyecto eleva los pisos de afiliación para registrar un partido y los pisos de votos para mantener la personería. Según el Gobierno, esta medida tiene como fin “terminar con el régimen de los ‘sellos de goma’, que hacen de cada elección un negocio”. También se incorpora la afiliación digital, a fin de modernizar el trámite.

En tanto, la reforma propone la eliminación total del régimen de espacios cedidos, el cual “obliga a los medios a entregar espacios de aire para propaganda partidaria gratuita, un subsidio mediático escondido que los argentinos nunca votaron en ningún presupuesto”.

El proyecto también permite que personas y empresas aporten de manera regulada, transparente y trazable a las campañas políticas, sumando la opción de que los partidos que quieran renunciar completamente al aporte estatal y financiarse íntegramente con aportes voluntarios puedan hacerlo.

Elecciones, urna, voto

Además, se incorpora la Ficha Limpia, por la cual las personas condenadas en segunda instancia por delitos dolosos no podrán presentarse a elecciones ni ocupar cargos en la Administración Pública.