Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Foto: X @Kicillofok

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, tomó una determinación de cara al Mundial 2026: ningún integrante de su gobierno, incluyendo ministros y segundas líneas, podrá viajar al exterior para presenciar el torneo.

La medida, comunicada puertas adentro del Ejecutivo y luego confirmada públicamente, llega en un contexto económico complejo y apunta a enviar una señal clara hacia la sociedad. Pero además, incluye una advertencia directa: quien incumpla la orden deberá abandonar su cargo.

Prohibición total y mensaje contundente

El encargado de hacer pública la decisión fue el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, quien no dejó lugar a dudas sobre el alcance de la directiva. Según expresó, la postura del Ejecutivo provincial es firme: los funcionarios deberán seguir los partidos desde Argentina.

La frase que más impacto generó fue clara y directa: si algún miembro del gabinete decide viajar al Mundial, deberá presentar su renuncia.

Axel Kicillof y Carlos Bianco, NA

Con esto, la administración provincial busca cerrar cualquier posibilidad de excepción o interpretación flexible. La orden abarca a toda la estructura política, sin distinción de jerarquías.

Control, cruces de datos y un caso detectado

Lejos de quedar en una simple recomendación, la medida ya comenzó a aplicarse con herramientas concretas de control. Según trascendió, el Gobierno bonaerense implementó un sistema de verificación para detectar si funcionarios habían gestionado entradas o viajes.

Incluso, el propio Bianco reveló que ya se identificó un caso dentro del equipo: se trataba de un funcionario que había adquirido tickets para la Copa del Mundo. La reacción fue inmediata: fue contactado y se le exigió devolverlos.

Este episodio, aunque sin nombres públicos, dejó en claro que el monitoreo es real y que la decisión no será meramente simbólica.

El Mundial se verá “desde casa”

Como alternativa, desde la gobernación ya anticiparon que impulsarán distintas iniciativas para acompañar a la Selección argentina desde el territorio bonaerense.

Entre las opciones, se destacan la organización de “fan fest” en municipios, con pantallas gigantes y acceso gratuito para que los ciudadanos puedan seguir los partidos en espacios públicos.

La idea es canalizar el entusiasmo por el Mundial de manera colectiva y local, evitando traslados al exterior y reforzando la cercanía con la gente.

Una decisión que marca clima político

La resolución de Kicillof no solo impacta en su gabinete, sino que también se inscribe en un clima político más amplio, donde cada gesto de la dirigencia es analizado con lupa.

En ese escenario, el mensaje es claro: la prioridad está en la gestión y en la situación interna de la provincia, por encima de cualquier evento internacional, por más relevante que sea.